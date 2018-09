DR bløder - dropper Tour og Champions League

En omfattende spareplan i DR vil for lyttere og seere især betyde mindre sport.

Det siger DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, under en præsentation af spareplanen, som er en konsekvens af det seneste medieforlig, og som skal skære op mod 400 stillinger i DR.

Besparelserne ramme især sport, underholdning og livsstil samt udenlandsk fiktion.

Besparelserne på sporten kommer til at betyde, at DR må fravælge dækning af visse store sportsbegivenheder, som for eksempel cykelløbet Tour de France og Champions League-håndbold.

Det betyder med al sandsynlighed, at tv-seere blandt andet må kigge langt efter det ellers så populære 'Tour-magasin' hver aften i Tour de France-perioden.

I et skriftligt svar uddyber underdirektør i DR Medier, Lars Høgsberg, de varslede besparelser på sportsområdet.

'Med planen kommer vi til at spare på vores sportsdækning, herunder også på vores køb af sportsrettigheder. Vi genkøber ikke Champions League i håndbold samt rettigheder til Tour de France når vores nuværende aftaler udløber i 2020 og samlet sparer vi over en fjerdedel på rettigheder. DR har tidligere vist EM slutrunder i fodbold for herrer, og dækningen af de helt store sportsbegivenheder, der for EM vedkommende også foregår i Danmark i 2020, er en del af vores fortsatte ambitioner for sporten', lyder det.

DR's presseafdeling bekræfter desuden, at det er slut med sportsnyheder på DR.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, så kommer DR til at købe en del af EM i fodbold i 2020 af Nordic Entertainment Group, der har sikret sig rettighederne til slutrunden.

Besparelserne rammer DR Sporten blot syv måneder efter, at man rykkede størstedelen af arbejdspladserne til nye lokaler i Aarhus.

