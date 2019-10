Dybt chokeret: - Jeg troede ikke på det, jeg så

COLORADO SPRINGS (Ekstra Bladet): To af hans forgængere døde under mystiske omstændigheder, og nu står han selv frem og retter en sønderlemmende kritik af både politikere og sportsledere i Rusland.

Yuri Ganus er chef for det russiske antidoping-agentur, RUSADA, og i en samtale med Ekstra Bladet i Colorado Springs, i forbindelse med Play The Game-konferencen, fortæller han, at han er blevet udsat for trusler, fordi han har afsløret nye svindelnumre i den efterhånden lange og triste fortælling om dopingsvindel i russisk idræt.

Det var en historie, der for alvor tog fart, da lederen af antidoping-laboratoriet i Moskva, Grigory Rodchenkov, i 2015 flygtede til USA, hvorfra han åbnede for posen med hemmeligheder.

Få dage efter Rodchenkovs flugt døde Vyacheslaw Sinev uventet. Han var manden, der havde grundlagt RUSADA. Dødsårsagen er ukendt.

Knap to uger efter Sinev døde også hans efterfølger, Nikita Kamaev, 52 år. Her blev dødsårsagen oplyst som værende et massivt hjerteanfald.

Rodchenkov har siden til Ekstra Bladet sagt, at han ikke er i tvivl om, at Kamaev blev dræbt af de russiske myndigheder. Kamaev var i færd med at forberede en bog, hvor han ville fortælle om sin viden om russisk doping.

Rodchenkov, som lever under beskyttelse et hemmeligt sted i USA, sagde sidste år til Ekstra Bladet, at han er sikker på, at Kamaev blev dræbt.

Nu er det Yuri Ganus, der styrer RUSADA, og han er også kommet under beskydning.

I januar fik det internationale antidoping-agentur, WADA med en del forsinkelse udleveret dopingdata på russiske atleter fra laboratoriet i Moskva.

Men for nylig sagde Yuri Ganus til tysk presse, at tusindvis af oplysningerne i materialet til WADA var blevet manipuleret for at dække over russiske dopingsyndere.

Til Ekstra Bladet siger han, at den russiske sportsminister Pavel Kolobkov ikke gør noget for at hjælpe med opklaringen, og at han savner en generel udrensning af ledelsen i russisk sport.

Rusland er i krise, forklarer Ganus Ekstra Bladets Jan Jensen.

- Rusland er i den største sportslige krise nogensinde, og krisen blev forværret, da materialet til WADA blev manipuleret for at skjule navnene på de involverede atleter.

– Da jeg åbnede dokumentet, som skulle sendes til WADA, blev jeg chokeret. Jeg troede ikke på det, jeg så.

- Hvordan reagerede sportsminister Kolobkov?

- Han valgte tavsheden og svarede ikke på spørgsmålene. Men nogen har altså fikset tallene. Jeg forstår ikke, hvordan det kunne lade sig gøre.

- Hvem har manipuleret prøverne?

- Jeg ved det ikke. Jeg spurgte sportsministeren Kolobkov, hvem der havde været involveret i arbejdet med prøverne. Men han lukkede helt ned for informationer.

- Hvem har stået for processen med udleveringen til WADA?

- Kolobkov er chef for sport i Rusland. Jeg tror ikke, han har manipuleret prøverne, men han er ansvarlig for processen, og han burde snakke om det. Dem der har manipuleret prøverne er professionelle på et meget højt niveau.

- Har du et navn?

- Nej, og I må tro mig. Hvis jeg opdager, noget er forkert, fortæller jeg straks om det.

- Det kan jo ikke kun være én person. Det må være en form for organisation?

- Der er en gruppe, som har været imod, at vi skulle udlevere materialet til WADA. Det må være helt oppe på regeringsniveau.

- Jeg har modtaget trusler, efter at jeg har talt om det her. Det er fra personer, som ikke bryder sig om, at jeg har valgt en anden position.

- Har truslerne skræmt dig?

- Jeg er bange som alle andre mennesker, men det her er min mission. Det er ikke kun et job.

- Hvilke slags trusler har du fået?

- Det er skriftlige trusler, som kom efter mit statement til præsident Putin, hvor jeg bad om, at der bliver ryddet op. Det har ikke været fysiske trusler. Kun ord. Jeg skulle ændre min attitude og min position i forhold til en række dopingsager.

- Men hvorfor er de så nervøse? Jeg henvender mig til Putin, og så kommer der en reaktion fra folk, der åbenbart kontrollerer oplysninger i den her sag. Men nu er Putin orienteret om den aktuelle situation.

Putin er orienteret om sagen.

- Har du selv talt med Putin om sagen?

- Nej.

- To af dine forgængere, Sinev og Kamaev døde under mystiske omstændigheder. Gør det dig ikke bange?

– For mig er det en mission, og jeg arbejder i fuld offentlighed. I nationens interesse. Rusland har været i krise i fem år på det her område. Vi skal genskabe omverdenens tiltro efter den seneste manipulation. Vi skal ændre en hel kultur. Hos atleter, læger, trænere og politikere, siger Yuri Ganus.

Kan man stole på Yuri Ganus?

De meget åbenmundede udtalelser fra Yuri Ganus har vakt opmærksomhed internationalt.

Er RUSADA-chefen på en selvmordsmission, eller er han blot en brik i det russiske spil, hvor man lader, som om man vil rydde op, men alligevel fortsætter med at snyde for at vinde medaljer?

Ekstra Bladet har spurgt to personer, som kender både Ganus og til virkeligheden i international dopingbekæmpelse.

Michal Ask, chef for Antidoping Danmark og præsident for iNADO, sammenslutningen af nationale antidoping-agenturer:

- Siden Ganus kom til, har RUSADA udviklet sig i den rigtige retning.

- Men det er klart, at med den historik der er i Rusland, er der altid en skepsis.

Artiklen fortsætter under billedet...

Michael Ask har flere gange mødt Ganus i embeds medfør.

- Hvis det er rigtigt, det Ganus siger, og at han ikke er sendt i byen af systemet, er han ekstrem modig, og så skal han have al mulig kredit for det.

- Jeg vælger indtil videre at tro på ham.

- Vi skal dog ikke være blåøjede. Vi skal se resultater, og RUSADA har vist, at de har udviklet sig. Der er da heller ikke noget, der tyder på, at RUSADA har været involveret i den seneste sag. Så er vi højere oppe i systemet, og så er det staten, der sejler i den samme retning, som den altid har gjort.

Linda Helleland, vicepræsident i WADA og tidligere norsk sportsminister:

- Jeg har endnu ikke klart bestemt mig for hvilket indtryk, jeg har af Ganus.

- Udgangspunktet er at genopbygge tilliden. Det tager lang tid at bygge tillid op, men kun kort tid at bryde den ned.

