Efter fremragende 2018: Stortalent er Årets Fund

Badmintonspilleren Line Christophersen og cykelrytteren Julius Johansen bød sig til i kampen om at blive Årets Fund i dansk idræt i 2018, men prisen gik til et kæmpe golftalent.

Det blev den 17-årige golfspiller Nicolai Højgaard, som løb med hæderen og dermed kronede et stort 2018 med den fornemme pris.

Det skriver Danmarks Idrætsforbund (DIF) i en pressemeddelelse.

Tidligere har navne som Caroline Wozniacki, Daniel Agger og Viktor Axelsen modtaget prisen.

I 2018 har Nicolai Højgaard vundet et hav af turneringer.

Han vandt blandt andet EM-guld for amatører, VM-guld for hold, EM-sølv for klubhold, og guld ved det uofficielle junior-VM.

Højgaard fik også en plads i British Open som den ene af blot to danskere.

Med andre ord er han en fortjent vinder af prisen, mener Morten Mølholm Hansen, der er direktør i DIF.

- Man bliver nærmest forpustet, når man kigger ned over hans meritter i 2018, og jeg er sikker på, at han i fremtiden vil føje endnu flere og endnu større titler til den i forvejen prangende resultatliste, siger DIF-direktøren i meddelelsen.

DIF har fundet frem til vinderen af prisen sammen med Team Danmark og Politiken.

Højgaard vandt afstemningen foran Christophersen og Johansen, der var henholdsvis seks og ni point efter golfspilleren.

Foruden hæderen kan Højgaard glæde sig over en præmie på 100.000 kroner.

