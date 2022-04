Efter massiv succes: - Svært at stille sig tilfreds

Det blev ikke til en slutspilskontrakt for den danske basketballspiller Gabriel 'Iffe' Lundberg, men han nåede fire grundspilskampe for Phoenix Suns i NBA. Dermed blev han den første dansker i verdens største liga.

Selv om han er ærgerlig over ikke at blive en del af slutspilstruppen, er han stadig en del af holdet, træner med truppen til daglig og får masser af NBA-erfaring de kommende måneder også.

Den 27-årige dansker kom til Phoenix efter at have brudt med sin russiske klub CSKA Moskva, som hører til den europæiske top.

Hans kontraktsituation til næste sæson er uafklaret, men han lægger ikke skjul på, at det vil være svært at skulle træde et trin ned niveaumæssigt.

- Når jeg har prøvet de forskellige ting, som jeg nu har, og jeg har fået smag for det absolut højeste, vil det være svært at stille sig tilfreds med at skulle tage til en anden liga, siger han til TV 2 Sport.

- Men jeg prøver altid at holde alle muligheder åbne og ikke brænde mine broer, så jeg vil da gerne lytte til tilbud fra klubber i Europa, men som udgangspunkt kunne jeg godt tænke mig at blive i USA.

Det blev til samlet set 44 minutter, 11 scoringer og 11 assister fra Lundberg i de fire kampe, han indtil videre har fået i NBA.

Gabriel "Iffe" Lundberg sender et skud afsted i Phoenix Suns' sidste grundspilskamp mod Sacramento Kings. Foto: Rick Scuteri/Ritzau Scanpix

Han er på en såkaldt tovejskontrakt, hvilket betyder, at andre hold i ligaen har mulighed for at tilbyde ham en standardkontrakt og snuppe ham fra Phoenix.

Phoenix kan også tilbyde ham en standardkontrakt fra næste sæson.

TV 2 Sports basketballekspert Peter Wang vurderede tirsdag over for Ritzau, at Iffe Lundberg også i næste sæson vil være at finde i NBA.

- Jeg vil være chokeret, hvis ikke han spiller i NBA næste sæson, lød det fra Peter Wang.

- Phoenix er selvfølgelig det oplagte sted, men hvis ikke det bliver i Phoenix, så vil der i min optik være et af de andre 29 hold, der har set og ved nok, så de vælger at give ham chancen.

Phoenix Suns var det stærkeste hold af alle i grundspillet og regnes blandt de store favoritter til at vinde NBA-titlen.