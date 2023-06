Efter skandale: Eksploderer på Pornhub

Al omtale er god omtale. På en måde i hvert fald.

Forleden annoncerede NBA-stjernen Zion Williamson, at han skulle være far. En umiddelbar glædelig nyhed, tænker man.

Men kort efter kom der en noget uventet reaktion, da pornostjernen Moriah Mills gik amok på Twitter.

Her anklagede hun Williamson for at have været en løgner, mens hun mildest talt svinede ham til.

22-årige Zion Williamson spiller til daglig for NBA-holdet New Orleans Pelicans. Foto: Gerald Herbert/Ritzau Scanpix.

Hvem der har ret, ved vi endnu ikke, men i hvert fald har det haft en noget positiv påvirkning på Moriah Mills.

For ifølge det amerikanske medie TMZ, så har pornostjernen oplevet en vild eksplosion af søgninger på Pornhub.

Top 200

Ifølge en repræsentant fra Pornhub, som TMZ har talt med, oplevede Mills forleden en stigning i søgninger på intet mindre end 2293 procent sammenlignet med hendes daglige gennemsnit.

Det har blandt andet medført, at hun nu rangerer blandt de top-200 mest populære pornostjerner på hjemmesiden.

En anden detalje, som Pornhub repræsentanten fremhæver, er, at der er flere kvinder end mænd, som har søgt efter Moriah Mills.

Her kan ses et udpluk af de mange tweets

Den 32-årige amerikanske pornostjerne er blandt andet aktiv på OnlyFans, mens hun også skaber en karriere som musiker.

Ifølge Moriah Mills var hende og Zion Williamson intime få dage før, at basketstjernen annoncerede, at han skulle være far med en anden kvinde.

Zion Williamson har endnu ikke været ude og kommentere på sagen.

