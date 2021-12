En af de helt store rekorder slået

Det var en af de helt store rekorder, som natten til onsdag dansk tid faldt i NBA. Rekorden for fleste 3-point-scoringer i ligaen.

Og den faldt ikke bare. Den blev smadret af Stephen Curry, med tanke på hvor hurtigt han har opnået sine 2977 3-point-scoringer for Golden State Warriors.

I udekampen mod New York Knicks var Currys første 'treer' en tangering af Ray Allens stående rekord på 2973 af slagsen. Derefter leverede han fire mere i resten af kampen.

Men det er ikke selve det, at han slog rekorden, der er overraskende. Det har længe været regnet for sikkert, at han ville gøre det. Det er tiden, han har brugt på at nå dertil, som er helt enestående.

For mens Ray Allen brugte præcis 1300 kampe for at sætte den nu tidligere rekord, har Curry blot brugt 789 kampe på at overgå den. Altså hele 511 kampe færre end Allen.

En helt exceptionel præstation, som understreger, hvorfor han af mange betragtes som den bedste skytte, NBA nogensinde har set.

Stephen Curry fik da også en velfortjent hyldest i Madison Square Garden på adskillige minutter, efter han havde sænket skuddet, som sikrede ham rekorden.

Spillet blev stoppet, så publikum kunne hylde rekordmageren. Blandt publikum var netop Ray Allen, som hilste på Curry og ønskede tillykke med milepælen. Allens rekord nåede at stå i ti år.

- Jeg kan ikke gentage det nok. Jeg sætter så stor pris på, hvordan fansene omfavnede øjeblikket med mig. Jeg blev nærmest helt væk i det, lød det efterfølgende fra den 33-årige stjerne ifølge AFP.

Golden State vandt i øvrigt kampen med 105-96, og Curry sænkede 22 point som en af kampens store profiler.

Fra 2015 til 2019 var Curry og Golden State i fem NBA-finaler i træk, hvoraf de tre blev vundet.

Medmindre skader kommer vil Curry inden længe nå endnu en milepæl. Han er blot 23 scoringer fra 3-point-linjen for som den første nogensinde at runde 3000 af slagsen.