Den tidligere OL-medaljevinder Lotte Friis svømmer i gode nyheder for tiden.

Tidligere på ugen kunne Friis fortælle, at hun venter barn.

Torsdag meddelte den tidligere svømmer, ligeledes på Instagram, at hun skal være vært på det store indsamlingsshow 'Danmarks Indsamling.'

'Endelig kan jeg sige det højt! Jeg får lov at være tv-vært for første gang, når Danmarks Indsamling løber over skærmen den 29. januar. Jeg glæder mig som et lille barn. Sikke et hold jeg får lov at være en del af,' skriver Lotte Friis i sit opslag.

Lotte Friis skal styre showet sammen med skuespilleren Andreas Bo, den tidligere håndboldspiller Jesper Nøddesbo og tv-værten Tine Gøtzsche.

Showet er live fra musikhuset i Esbjerg, hvor værtskvartetten skal guide seerne igennem aftenen.

Pengene, der bliver indsamlet i løbet af showet, går igen i år til coronakrisens børn. Det er første gang nogensinde, at fokus er det samme to år i træk.

Showet sendes live 29. januar på DR1 fra klokken 19.