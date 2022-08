Et halvt sekund fra EM-medalje

De danske roere Julie Poulsen, Marie Johannesen, Frida Sanggaard Nielsen og Astrid Steenberg får ingen medalje ud af anstrengelserne i damernes firer ved EM i roning i München.

I lørdagens finale måtte den danske kvartet nøjes med en ærgerlig fjerdeplads.

Den danske båd skulle kun have været lidt over et halvt sekund hurtigere på de to kilometer for at have vippet den rumænske båd af podiet og snuppet bronzemedaljerne.

Efter den første kilometer lå danskerne nummer fem af de seks deltagere og havde to sekunder op til en medalje.

Inden de sidste 500 meter var dysten om bronzemedaljerne til gengæld helt åben med tre både side om side, men det endte uforløst for den danske båd.

Storbritannien vandt guld i suveræn stil, mens Irland tog sig af sølv.

Også en række andre danskere var i aktion ved EM lørdag.

I herrernes singlesculler formåede Roskilde-roeren Bastian Secher at ro sig i A-finalen via en tredjeplads i sin semifinale.

I letvægtssinglesculler måtte Rasmus Lind fra Sorø nøjes med at ro sig i B-finalen.

I herrernes firer uden styrmand blev det til en fjerdeplads i B-finalen for den danske kvartet fra Holstebro.

I damernes toer blev Sofie Halling Vikkelsøe og Nikoline Laidlaw nummer tre i B-finalen.

