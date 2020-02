Europa Cup-hattrick af bjørnene

For tredje år i træk er de 17-dobbelte danske mestre Bakken Bears tilbage blandt de otte tilbageværende i FIBA Europa Cup.

Bjørnene fra det nordlige Aarhus viste atter stor styrke i egen hule og vandt med 88-75 i en knald-eller-fald kamp mod mægtige Benfica fra Portugal.

Nu venter der to kampe mod hviderussiske Tsmoki Minsk, som Bakken Bears mødte i 2017/18-udgaven, hvor det blev til en sejr til hver side.

Første kvartfinale er om godt en måned, 4. marts, når det hviderussiske hold kommer på besøg i Smilets by.

Efter en skidt start, hvor hjemmeholdet først i sidste sekund i 1. periode kom i front, trak bjørnene afgørende fra i 2. periode og lagde grunden til en sejren.

Selv om Bakken Bears kom skidt ud efter pausen til 3. periode, og en 19 points føring krympede ind til 12, så stod hjemmeholdet distancen.

Takket været et par to point-scoringer af årets spiller Ryan Evans fik Bakken Bears effektivt lukket kampen og gæsternes sidste offensiv blev effektivt stoppet.

Det gav mulighed for, at Bakken Bears kunne slutte af med en række flotte scoringer, som fik en fyldt Vejlby-Risskov hallen med 2000 tilskuere til at koge.

Nimrod Hilliard IV blev topscorer for hjemmeholdet med 16 point efterfulgt af Darko Jukic og Ryan Evans, mens gæsternes Hillard med fornavn Anthony blev portugisernes topscorer med 19 point.

