Eventyret er slut: Banket af en mand

25-årige Fallon Sherrock har haft gang i en epokegørende præstation ved VM i dart i London

Før dette mesterskab havde en kvinde aldrig vundet en kamp ved slutrunden, men efter sejre mod Ted Evetts og Mensur Suljovic så lykkedes det fredag ikke den engelske kvinde at vinde sin tredje sejr i træk, da hun tabte til verdens nummer 22 Chris Dobey med 2-4 i sæt.

Foran 4.500 tilskuere i et propfyldt Alexandra Palace kom den engelske kvinde ellers godt fra start og vandt første sæt til tilskuernes store jubel.

Dobey hævede niveauet i andet sæt, men missede flere chancer for at udligne til 1-1. Da Sherrock også faldt i niveau, så gik andet sæt alligevel til Dobey.

I tredje sæt hævede Sherrock igen niveauet med sine lyserøde pile, og de mange tilskuere troede ikke deres egne øjne og gik helt amok.

Fjerde og femte sæt gik nemt til Dobey, og Sherrock fandt aldrig niveauet igen og tabte også sjette sæt efter fremragende spil af Dobey, og munden blev lukket på hendes mange fans i Alexandra Palace.

Dermed er eventyret slut for den engelske kvinde, mens Dobey er klar til 1/8-finalen ved VM i dart.

Fallon Sherrock vandt faktisk Denmark Open tidligere på året. Dengang konkurrerede hun dog kun mod kvinder, i modsætning til VM hvor hun er en af blot to kvindelige spillere.

- Jeg har vist, at vi kan spille mod mændene og slå dem. Jeg er virkelig glad for, at jeg har gjort noget for kvindedart, sagde Sherrock efter sin første af de historiske sejre.

På trods af nederlaget i tredje runde kan hun rejse fra turneringen med 218.000 kroner, mens Dobey er sikret 305.000 kroner. Vinder han hele turneringen venter 4,4 millioner danske kroner.

