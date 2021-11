Færdige ved EM

Drømmen om en plads i semifinalen ved EM blev onsdag knust for det danske herrelandshold i curling.

Her blev det til to nederlag, og det betyder, at det ikke længere er muligt for Mikkel Krause og co. at ende på en af de fire øverste pladser i gruppen, der sikrer avancement.

Danmark har tre sejre i otte kampe. Alle i top-4 har mindst fem, og da der kun resterer en enkelt kamp er semifinalepladsen altså uden for rækkevidde.

Danskerne startede dagen med fine muligheder, men et nederlag på 6-8 til Tyskland onsdag formiddag gjorde det svært.

Onsdag aften gjaldt det så et møde med Schweiz, men den kamp vil det danske mandskab nok gerne glemme så hurtigt som muligt. Det var nemlig allerede afgjort efter seks ender. Her stod der 12-2 til schweizerne, hvilket altså også blev slutresultatet.

Danmark møder torsdag Holland i den sidste kamp ved EM, hvor der ikke er noget på spil for nogle af holdene.

Ved kvindernes EM, der ligesom herrernes spilles i norske Lillehammer, vandt det danske hold anført af Madeleine Dupont onsdag eftermiddag 8-6.

Det var den blot anden sejr for danskerne, som heller ikke har mulighed for at nå semifinalerne inden den sidste kamp torsdag.