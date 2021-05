Færøsk roer viser OL-form med sølv ved World Cup

Den færøske roer Sverri Nielsen, der stiller op for Danmark, har ikke lagt skjul på, at han stiler efter en medalje til OL i Tokyo til sommer. Og meget tyder på, at formen er til det.

Ved World Cuppen i Luzern tog den stærke færing søndag sølv i finalen i singlesculler efter en flot slutspurt.

Kun den tyske verdensmester Oliver Zeidler kunne Sverri Nielsen ikke få indhentet i den næstsidste test forud for legene i Japan.

Præstationen skal også ses i lyset af, at færingen kom halvskidt fra start i forhold til den taktiske plan for løbet.

- Jeg kom ikke helt så hurtigt fra start, som vi havde planlagt, og de første 1000 meter var ikke helt så hurtige, som jeg havde håbet. Men jeg følte, at jeg havde mere at give på de sidste 1000 meter, siger han i en pressemeddelelse fra Dansk Forening for Rosport.

Taktikken var at holde sig tæt på Zeidler, som også slog Nielsen ved VM i 2019, på de første 1000 meter for så at knække tyskeren i den anden halvdel.

Men midtvejs var Sverri Nielsen på fjerdepladsen 2,85 sekunder efter Zeidler.

Til gengæld viste færingen, at han har udholdenheden, for han var bedst på de sidste 1000 meter og var i mål 1,87 sekunder efter den tyske vinder.

- Alt i alt er jeg godt tilfreds med min indsats i Luzern, lyder det fra OL-håbet.

Han vandt sølv ved EM tidligere i år, mens han i 2020 tog EM-guld.

Den danske damefirer uden styrmand blev nummer seks i sin finale i Luzern.