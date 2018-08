Falleret NBA-stjerne skifter til fjerde klub på et år

Fire klubber på lidt over et år.

Basketballstjernen Carmelo Anthony har i karrierens efterår været lidt af en nomade i NBA.

Nu skifter 34-årige Carmelo Anthony til Houston Rockets på en etårig kontrakt. Det blev officielt mandag.

I sidste sæson spillede han for fra Oklahoma City Thunder og blev noteret for sit laveste pointantal i karrieren. Det endte på 16,2 point i gennemsnit i 78 kampe.

I juli skiftede han til Atlanta Hawks, som dog hurtigt valgte at sende veteranen videre i NBA.

Dermed nåede Carmelo Anthony at være tilknyttet tre klubber på under en måned.

Carmelo Anthony skifter til Houston Rockets på en etårig aftale. Foto: Ritzau Scanpix / David Zalubowski.

For 13 måneder siden spillede amerikaneren i Denver Nuggets, så det er blevet til fire forskellige klubber på 13 måneder.

Aftalen med Carmelo Anthony koster Houston Rockets 2,4 millioner dollar (16 millioner kroner).

I Houston Rockets forventes det, at Carmelo Anthony får en rolle som joker fra bænken på det stjernebesatte hold, der råder over blandt andre James Harden og Chris Paul.

I sin 15 år lange karriere har Carmelo Anthony bevist, at han kan ramme kurven med 24,1 point per kamp i gennemsnit.

Det er også blevet et succesrigt ophold i New York Knicks, og han har været med til at vinde OL-guld tre gange med USA.

Se også: Ny aftale: Facebook viser Barca og Real Madrid gratis

Se også: Dansk Tour-stjerne færdig på storhold

Se også: Mohamed Salah i problemer: Liverpool melder sagen til politiet