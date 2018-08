Fantastisk billede: VM-profilen holder sig lækker som 69-årig

Hverken formen eller figuren fejler noget hos tidligere VM-spiller for Sverige, som stadig har overskud til at gå en tur i træningscentret et par gange om ugen

Det er ikke alle, der kan prale af at have en så veltrimmet krop som den tidligere svenske fodboldspiller Roy Andersson.

Trods sin fremskredne alder på 69 år har årets spiller i Sverige i 1977 nemlig stadig en figur, de fleste nok misunder.

For flere store spillere med karrieren bag sig som Ronaldo (brasiliansk verdensmester, red.) og Diego Maradona er der ellers røget en del ekstra kilo på sidebenene med årene, men sådan ser det langt fra ud hos den pensionerede svensker.

En inspirationskilde

Det er vennen og den anerkendte svenske sportsjournalist Patrick Ekwall, der på Instagram har lagt et billede op af kollegaen Martin Assarsson i selskab med Roy Andersson.

Der er ingen tvivl om, at Ekwall er dybt imponeret over, hvor flot fysisk form den tidligere svenske landsholdsspiller holder sig i. Til opslaget skriver han blandt andet:

'Og til venstre: Roy Andersson. Præcis den Roy, frisparkskongen, midterforsvareren, Bjärreds og Daniels far. Snart 70, men tjek den krop. En sand inspirationskilde', lyder det rosende fra vennen.

Han har levet en tilværelse som pensionist de seneste fem år, men derfor ligger Roy Andersson, der i sin storhedstid vandt titler på samlebånd for Malmö FF, ikke på den lade side.

Han rejser, bruger tid med familien, spiller golf og så træner han, fortæller pensionisten, der holder sig bedre end de fleste af sine jævnaldrende:

- Selvom jeg er færdig med fodbolden, er jeg aldrig helt færdig med træningen. Jeg rører mig stadig, og jeg har altid tvunget mig ud om aftenen for at træne. Jeg har det godt, både fysisk og mentalt, siger han til det svenske medie Kvällsposten.

Den tidligere landsholdsspiller forklarer, at han stadig har overskud til at gå i træningscentret hver eneste uge, selvom han snart runder 70 år.

- Nu har det været lidt for dårligt her i løbet af sommeren, fordi der har været så varmt. Men jeg går normalt til fitness et par gange om ugen, og så går jeg meget. Jeg er glad, så længe jeg kan deltage. Du kan tælle årene, men det er ret ubetydeligt faktisk, siger Roy Andersson.

Artiklen fortsætter under billedet..

Roy Andersson er far til den svenske landsholdshelt Patrick 'Bjärred' Andersson, som i begyndelsen af 00'erne spillede tre sæsoner for FC Barcelona, blev kåret som Sverige bedste spiller en gang mere end farmand. Foto: All Over Press/Colorsport/REX

Spillet med legenderne

Som bare 19-årig blev han købt fra barndomsklubben Kirseberg af Malmö FF for den nette sum af 5000 svenske kroner. Derefter tog karrieren for alvor fart for forsvarsspilleren, der nåede hele 327 kampe for Sveriges mest vindende klub.

Karrierehøjdepunkterne bød blandt andet på fem svenske mesterskaber og en Europa Cup-finalen i 1979, hvor holdet tabte 1-0 til Nottingham Forrest med en skadet Andersson på tribunen.

- Det var ret surrealistisk. Du havde aldrig troet, at et svensk hold ville gå så langt. Der var mange brikker, som faldt på plads, fortæller Roy Andersson stolt om finalen.

Det var i de europæiske cup-kampe, at svenskeren krydsede klinger med nogle af sportens allerstørste stjerner nogensinde. Han mødte blandt andet spillere som Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer og Pelé, men dengang så han ikke noget specielt i det.

- Som jeg opfattede det, var det ikke en stor ting. Man voksede bare ind i det. Jeg spillede i Kirseberg, da jeg var 18, og det efterfølgende år mødte jeg Milan, som senere vandt den europæiske cup, siger han og fortsætter:

-Stjernerne har mere idolstatus i dag. De bliver mere udsat for tv og medierne. Sådan var det ikke dengang, og spillerne blev ikke fulgt på samme måde. De bliver mere glorificeret nu, vurderer Roy Andersson.

Den veltrænede svenske fodboldspiller optrådte i 15 sæsoner for Malmö FF, før han lagde støvlerne på hylden som 34-årig.

