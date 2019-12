Fejrer sejr med nøgenbilleder

Boys will be boys, som man siger i engelsksprogede lande. På New Zealands rugbylandshold er de i hvert fald nogle rigtige drengerøve, og det vil de gerne have hele verden til at se.

Holdets spillere har nemlig fået for vane at posere nøgne med nyvundne medaljer og lægge billeder af det op på sociale medier. Senest var det spilleren med det til lejligheden velklingende navn Sam Dickson, der smed kludene på Instagram for at fejre en sejr på 7-5 over Sydafrika i South Africa Sevens, som er en del af sportens World Series.

Han står på skuldrene af trendens ophavsmand. Det gør han også på billedet. Det var nemlig holdkammerat Krut Baker, der var pioneren inden for holdets pokalnøgenbilleder. Han har længe gjort det til en tradition at markere trofæer ved at dække sit køn til med dem.

Traditionen startede ifølge manden selv i løbet af 2016, hvor han markerede hver eneste af landsholdets sejre på den måde.

- Det var bare for sjov. Jeg har altid gjort den slags, hvis vi vandt noget, så jeg tænkte, jeg hellere måtte holde traditionen i live, siden det var World Cup, forklarer Baker til australske News.com.au.

På samme måde markerede han en sejr i Commonwealth Games i 2018 med sin klubs maskot Borobi, der blev tvangsindlagt til at være del af Bakers ekshibitionistiske ritual.

The All-Blacks, som New Zealands rugbylandshold kaldes, udgør et dynasti inden for sporten med 12 vundne World Series, mens de næstmest vindende nationer blot kan prale af to. Derfor har der masser af lejlighed til at fejre for Baker, Dickson og resten af gutterne.