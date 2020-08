Fik bøde af sin egen far

Under Englands første test mod Pakistan blev Stuart Broad tildelt en bøde af sin egen far

Den engelske cricketspiller Stuart Broad er blevet tildelt en bøde på 15 procent af det beløb, han har modtaget efter kampen mod Pakistan.

Det skriver The Mirror.

Paradokset vil, at Stuart Broad endda blev tildelt bøden af sin egen far, Chris Broad, der dømte testen mellem England og Pakistan.

Broad fik straffen, da han brugte upassende sprog under den tætte kamp mod Pakistan, der blev spillet på Manchester Uniteds hjemmebane, Old Trafford.

Han har efterfølgende accepteret bøden, der blev foreslået af hans far, som selv er gammel cricket-spiller. Chris Broad har også repræsenteret England på test-niveau, hvilket anses for at være for at være den højeste standard af cricket.

På Twitter har sønnen efterfølgende kækt svaret, at han har fjernet hans far fra julegave- og -kort-listen.

Artiklen fortsætter under tweetet:

En test-kamp kan vare op til fem dage. Derfor startede Englands kamp mod Pakistan onsdag 5. august og sluttede 8. august.

De to hold skal spille tre kampe mod hinanden, og den næste kamp starter torsdag 13. august.

Tredje og sidste kamp er sat til at starte 21. august.

