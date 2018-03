Fik fod amputeret uden bedøvelse: Tænkte jeg var død

Mens de to Korea'er sensationelt skubbede gammelt nag til side og forenede sig på isen under de olympiske vinterlege i februar, har også de paralympiske lege en gribende fælleskoreansk historie at fortælle.

Ishockeyspilleren Kwang-Hyouk Choi slap i 2002 ud af det undertrykkende diktatur i Nordkorea og lever nu som en fri mand i Sydkorea. Hans venstre fod efterlod han imidlertid i nord efter en ulykke som 13-årig. De nordkoreanske læger så ingen anden udvej end at amputere foden - hvilket skete under de værst tænkelige omstændigheder, fortæller Kwang-Hyouk Choi i den tyske avis Bild.

- Det skete uden narkose, for der fandtes ikke medikamenter til det, siger han.

Koreanerens livshistorie er en, der presser tårerne frem, lover - eller advarer - Bild, og det er da også en ganske gribende fortælling, nu 30-årige Kwang-Hyouk Choi kan underholde med.

Han er født i Nordkorea og er vokset op i en tid med hungersnød. Hans forældre lod sig skille tidligt i hans liv, og han flyttede da til sin bedstemors hus. Hun døde to år senere, og Kwang-Hyouk Choi blev da som ganske ung hjemløs og levede af madrester, som han fandt på gaden.

Han begyndte at sælge slik på togstationer og kørte mellem stationerne på togenes trinbræt eller på taget.

Lysfigur ved åbningsceremonien. Foto: Ritzau Scanpix.

Efter gennem fire år at have hutlet sig gennem tilværelsen, forandrede hans liv sig til det værre, da han en dag faldt af toget og beskadigede sin fod, som altså måtte amputeres.

- Jeg tænkte, at det nu var det. Jeg var død. Jeg levede et liv, der var svært nok at leve for mennesker med alle lemmer i behold. Og nu var jeg handicappet, siger han til Bild og afslører, at han selv så ung overvejede at tage livet af sig selv.

Hans held vendte, da han fik kontakt til sin far, som var bosat i Sydkorea. Ad kanaler, som Kwang-Hyouk Choi stadig ikke kender, lykkede det faderen at hente sønnen til Sydkorea.

Et nyt liv med uddannelse og snart ishockey begyndte for den unge mand, og han spiller altså nu på det Sydkoreanske landshold som angriber ved de Paralympiske Lege.

Han overværede det fælleskoreanske kvindelandshold spille ved de olympiske lege, hvilket var meget følelsesladet, fortæller han i Bild.

- For mig var det forenede hold et klart tegn: Vi har ikke brug for bekymringer. Kun med fred kan vi blive forenet, siger Kwang-Hyouk Choi.

