Første dansker er OL-klar

290 dage før OL-åbningen i Tokyo har Danmarks Idrætsforbund (DIF) formelt sat navn på den første danske deltager.

Det drejer sig om den tidligere verdensmester i bueskydning Maja Jager, som dermed er sikker på at komme med til OL, oplyser DIF i en pressemeddelelse.

- Udtagelsen af den første atlet er en milepæl, som gør det tydeligt for alle, at OL i Tokyo nærmer sig.

- Jeg er glad for at kunne byde Maja velkommen på et forhåbentligt stærkt dansk hold, siger DIF's OL chef de mission, Simon Sørensen.

Maja Jager var med ved OL i London i 2012, men kiksede kvalifikationen til legene i Rio de Janeiro fire år senere.

- Det var en kæmpe skuffelse for mig, at jeg ikke kom med til OL i Rio. Men bueskydning er en brutal sport, hvor små omstændigheder kan gøre en kæmpe forskel, siger Maja Jager.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme til OL i Tokyo. Jeg husker tydeligt den fantastiske stemning, der var på tribunerne i London, og det kommer til at gentage sig i Tokyo, for her er bueskydning en rigtig stor sportsgren, lyder det fra den 27-årige bueskytte.

OL i Tokyo bliver åbnet 24. juli næste år.

Se også: Iskold Zlatan giver alle skolebørn fri

Se også: Bekræftet: Wozniacki forsøger igen

Se også: Patricks stævne aflyst!

Brøndby og Parken slås om landsholdet