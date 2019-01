Første mandlige cheerleaders i Super Bowl nogensinde

De to 27-årige mandlige cheerleaders har været udsat for hadefulde verbale angreb

De to nyeste mandlige medlemmer af cheerleaders-gruppen i Los Angeles Rams, 27-årige Quinton Peron og jævnaldrende Napoleon Jinnies vil skrive historie, når de den 3. februar skal optræde som cherleaders i Super Bowl-finalen mellem Los Angeles Rams og New England Patriots i den amerikanske storby Atlanta. Det bliver nemlig første gang nogensinde, at to mænd optræder som cheerleaders i en Super Bowl-finale.

Og der er selvfølgelig nerver på hos de to 27-årige mandlige dansere, der glæder sig helt vildt.

- Det er selvfølgelig bare gode nerver - og ren og skær forventning, siger den 27-årige Quinton Peron til New York Post torsdag eftermiddag, før han tager til en generalprøve for at varme op til den store dag.

Quinton Peron og Napoleon Jinnies kender i øvrigt hinanden fra deres tid på 'college'. De er begge uddannet i klassisk dans, men springer nu ud på verdens største 'scene' i den ultimative populære udtryksform af dansen, nemlig som cheerleaders ved Super Bowl.

- Jeg kan næsten ikke trække vejret, skrev Napoleon på twitter.

Og Peron svarede tilbage på twitter:

- Hej Napoleon. Tror du, at Atlanta er klar til os? Vi skal til Super Bowl!

Men det har ikke været lutter lagkage for de to mænd at springe ud som cheerleaders i den mest mandsdominerede sport overhovedet i USA. Både Peron og Napoleon har måttet udvikle 'hård hud' på kroppen for at modstå diverse hadefulde verbale angreb, som de er blevet udsat for i forbindelse med de kampe, hvor de har været cheerleaders for Los Angeles Rams.

Under deres debut som cheerleaders den 18. august, hvor Los Angeles Rams spillede mod Oakland Raiders, blev de mødt af hadefulde råb fra berusede fans af Oakland Raiders. Det fortæller Suzanne Sharer, der fast følger Los Angeles Rams kampe, til mediet Fast Company:

- Der var en giftig atmosfære på Los Angeles Rams stadion. Berusede fans fra Oakland Raiders råbte hadefulde udtryk mod de mandlige dansere. Det var chokerende. De værste bandeord. Og grimme nedsættende bemærkninger. Min ægtemand ønskede at bryde ind. Men jeg bad ham om ikke at starte et slagsmål, fortæller Suzanne Sharer, der dog vendte tilbage til næste kamp med Los Angeles Rams, hvor det lykkedes hende at få en selfie med Peron.

Direktøren for cheerleader-gruppen hos Los Angeles Rams, Keely Fimbres, fortæller i øvrigt, at det har været ganske ubekymret at tilføje to mandlige medlemmer til gruppen. Han fortæller dog, at det er slut med at danse til sange som f.eks. 'Diamonds are a Girls Best Friend'.

Koreografen John Peters fortæller, at de to mænd har fået deres eget lille omklædningsrum. Og det er i øvrigt også besluttet, at Quinton og Napoleon ikke skal danse med de ellers traditionelle pom poms. Det er kun pigerne, der skal danse med pom poms.

