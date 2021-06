Første transkønnede OL-atlet

Den newzealandske vægtløfter Laurel Hubbard bliver den første transkønnede atlet, der skal deltage ved OL.

Det står klart, efter at myndighederne i New Zealand mandag har taget en beslutning i det, der beskrives som en 'meget følsom og kompleks' sag.

Laurel Hubbard blev født som mand, men skiftede køn, efter at hun havde passeret de 30 år.

Den 43-årige transkønnede vægtløfter har nu fremvist testosteron-niveauer, der holder sig inden for de grænser, som Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har opsat, og opfylder alle øvrige kriterier for transkønnede atleter, lyder det.

- Vi anerkender, at kønsidentitet i sport er et meget følsomt og komplekst spørgsmål, der kræver en balance mellem menneskerettigheder og fair forhold i sportsgrenen, siger chefen for New Zealands Olympiske Komité, Kereyn Smith.

- På det newzealandske hold har vi en stærk kultur for manaaki (omsorg, red.), inklusion og respekt for alle.

I 2018 skrev Hubbard historie, da hun som den første transkønnede stillede op til Commonwealth Games.

Dengang forsøgte de australske Commonwealth Games-værter at blokere Hubbard fra at deltage, da de mente, at hun som tidligere mand havde en fysisk fordel.

Hun fik ved Commonwealth Games en albueskade, der næsten gjorde en ende på hendes karriere. Men ifølge New Zealands OL-hold har hun nu kæmpet sig tilbage med hårdt arbejde.

Det er dog ikke alle, der støtter Hubbards OL-deltagelse.

Den tidligere holdkammerat Tracey Lambrechs sagde sidste måned, at andre kvindelige vægtløfteres bekymringer bliver ignoreret.

- Desværre er der ikke noget, vi kan gøre, for hver gang vi råber op om det, bliver vi bedt om at tie stille, sagde Tracey Lambrechs til tv-stationen TVNZ.

I øjeblikket rangerer Hubbard som nummer 16 i verden i klassen for vægtløftere over 87 kilo på kvindesiden.