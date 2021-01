Foran i vaccine-kø? Nej tak!

Når arrangørerne kæmper for at afholde OL midt i en pandemi, kæmper den Internationale Olympiske Komité (IOC) med, hvordan man får 15.000 olympiske og paralympiske atleter til Japan.

IOC overvejer i øjeblikket måder at hjælpe med vaccination af atleter i nationer, hvor der sandsynligvis ikke er et omfattende vaccinationsprogram inden sommeren.

Danmark er et af de lande, hvor OL-atleterne på nuværende tidspunkt ikke er en del af vaccinationsprogrammet, og ifølge Sundhedsstyrelsen bliver det ikke aktuelt foreløbig.

En vaccine kan være afgørende

Frederik Holmquist Bjerrehuus, der er udtaget til OL i brydning, håber på, at vaccinerne kan begynde at rulle inden OL i Tokyo starter til sommer. Men han ønsker ikke at tage en vaccineplads foran nogen andre.

- Vi skal selvfølgelig stå i den plads, vi har i køen. Det er et ømt område. Jeg vil utrolig gerne med til OL, og bliver det et krav, at man skal være vaccineret eller have et vaccinepas, så så jeg gerne, at man havde det, siger Frederik Holmquist Bjerrehus, der understreger, at de udsatte selvfølgelig kommer først i køen til en vaccine.

Han er heller ikke i tvivl om, at en vaccine kan være afgørende for afviklingen af OL.

- I forhold til OL er vaccinen meget vigtig, man vil jo enormt gerne have den, så man kun skal fokusere på sporten, siger Frederik Holmquist Bjerrehus og fortsætter:

- Det vil give en rigtig god tryghed. Ikke kun ved selve OL, men også op til. Jeg er jo meget påpasselig og tager gerne et skridt tilbage i min træning. Jeg tænker meget over det. Jeg håber dog på, at vi når så langt, så muligheden for at vaccinere går hurtigt, også bare så OL ikke skal afvikles virtuelt, men at der måske kan komme få tilskuere.

Frederik Holmquist Bjerrehus er udtaget til brydning ved OL. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Der kan komme et stort pres

Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck, der er udtaget til OL i Nacra 17 (Sejlsport.red.,), har kæmpet i seks år for at komme med til OL, og nu er drømmen næsten en realitet.

Men bliver der et krav fra IOC om, at OL-atleter skal være vaccineret inden sommer, kan det blive en udfordring.

Selvom parret har ventet længe på at blive udtaget til OL, vil de ikke tage springe over i vaccinekøen.

- Der er ikke noget, der gør os atleter specielle, men der kan jo være et scenarie, hvor det fra den japanske side hedder sig, at de kun vil have atleter ind, der er vaccineret, så kommer der jo et kæmpe pres på alle lande. Så må man klart gøre sig nogle tanker i forhold til at vaccinere atleterne, siger Christian Peter Lübeck til Ekstra Bladet.

Han tvivler ikke et sekund på, at de danske myndigheder har helt styr på, hvem der skal vaccineres først.

Men en vaccine vil klart ændre en masse ved OL.

- Vi har hørt, at vi nok bliver underlagt mange restriktioner i forløbet op til OL og under OL. Det bliver nok ret bøvlet med lukkede steder og meget restriktivt. Hvis det kan lukkes lidt op ved hjælp af vaccinationer, er det jo kun godt, siger Christan Peter Lübeck.

Foto: Ritzau Scanpix/ Bo Amstrup

Vi har brug for en plan

Lone Hansen, der er direktør for Team Danmark, understreger over for Ekstra Bladet, at en vaccine er vigtig, hvis konkurrencer som OL, skal komme i gang i 2021.

- Vi er i kontakt med myndighederne og har fuld forståelse for og accept af, at de mest udsatte først og fremmest får vaccinerne. Men myndighederne er klar over, at der et behov hos eliteidrætten for at kunne deltage ved OL. Det er først og fremmest planlægningen, der giver muligheden for at hjælpe eliteidrætten til en ansvarlig forberedelse, siger Lone Hansen.

Samtidig understreger hun også over for Ekstra Bladet, at de svageste i samfundet skal vaccineres først. Derfor ønsker Team Danmark ikke, at OL-atleter skal springe køen over, men de håber, at der snart bliver lagt en plan for atleterne.

27. december blev de første danskere på plejecentre rundt om i Danmark vaccineret. Ældre og sundhedspersonale står forrest i køen, når det gælder vacciner.

