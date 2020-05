Forbund i corona-opråb: - Det er tåbeligt

Nyheden torsdag om at en række sportsgrene igen kan starte op vakte glæde hos en række sportsglade danskere og ikke mindst udøvere. Det er dog ikke alle, der har lige stor glæde af den positive melding.

For hos Dansk Sejlunion er situationen en helt anden. Kravet om to meters afstand mellem hinanden og forsamlingsforbuddet mod at være mere end ti personer gælder nemlig også aktiviteter på vandet.

Det betyder, at klubberne og forbundet ikke har mulighed for at afholde stævner som kapsejlads eller lignende. Dog må den enkelte sejler godt tage ud og sejle alene.

De to danske sejlere Ida Marie Baad og Marie Thusgaard Olsen kan heller ikke deltage i stævner herhjemme. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Forbuddet falder bestemt ikke i god jord hos Dansk Sejlunion, der slet ikke forstår, hvorfor klubberne ikke må genoptage konkurrencerne, selvom de rent faktisk godt kan opfylde kravene.

- Vores store udfordring er jo det her ti personers forbud, som tilsyneladende også gælder på vandet. Vi har dog meget, meget svært ved at se, at forbuddet også skulle gælde på vandet. Det giver ingen mening, siger Dansk Sejlunions direktør, Christian Lerche, til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Der kommer forskellige udmeldinger løbende fra politiet, men der er jo ikke nogen sejler, der kan forstå, at det skulle være et problem, hvis 25 eller 50 mennesker sejler rundt ude på en stor kapsejladsbane i frisk vind og med god afstand mellem bådene.

Synes I, det er åndssvagt og vanvittigt?

- Det er hvert fald ualmindeligt tåbeligt, at det også gælder på vandet, når vi har aktiviteter med meget god afstand mellem bådene. Det er jo svært at forklare, hvordan der skulle være nogen som helst smittefare fra båd til båd.

Følgende er omfattet af de nye retningslinjer for professionel idræt: De to øverste rækker i fodbold, mænd

Den øverste række i fodbold, kvinder

Den øverste række i håndbold, mænd

Den øverste række i håndbold, kvinder

Den øverste række i ishockey, mænd

Den øverste række i badminton

Trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens

Øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægter fra deres idræt

Atleter på et højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe Kilde DIF

Følger anvisningerne

Hos Dansk Sejlunion følger man dog sundhedsstyrelsens anvisninger, selvom man er uenig i forbuddet.

'Men det er der ingen tvivl om, at det gør. Derfor må vi klart anbefale klubberne, at man fortsat afholder sig fra at gennemføre aktiviteter med mere end 10 deltagere - uanset afstanden mellem deltagerne,' skriver forbundet i et opslag på Facebook.

Det samme gør sig gældende for politiet. Det oplyser Rigspolitiet til Ekstra Bladet.

- Vi håndhæver sådan set bare, om folk gør, som de skal, lyder det korte svar.

I øjeblikket er Dansk Idrætsforbund i forhandlinger med Kulturministeriet om retningslinjerne for idræt.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Kulturministeriet, men det har endnu ikke været muligt.

