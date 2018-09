Forhadt sportsfamilie kommer til Danmark

Få mennesker har formået at brage så meget igennem som LaVar Ball på den amerikanske sportsscene - uden at have udrettet noget forinden.

I de seneste par år er han blevet landskendt for en række modige - eller dumdristige - udmeldinger, der både omfattede egne og sønnernes evner på basketball-banen.

Den ældste søn, Lonzo, blev kaldt bedre end NBA-superstjernen Stephen Curry, og godt nok spiller sønnen nu også i verdens bedste liga, men der er en verden til forskel mellem den ret usikre nybegynder og Golden State Warriors-stjernen med tre mesterskaber og titler som ligaens mest værdifulde spiller på cv'et.

Men det var ikke engang den vildeste påstand, for farmand Ball hævdede også, at han kunne have banket historiens bedste, Michael Jordan, i en en-mod-en-dyst. Det er blevet efterprøvet, men Balls 2,2 point i snit i college blegner noget i forhold til Jordans meritter.

Helt lovligt: Sådan kan du se Messi og Ronaldo spille - gratis

Verdensmesterens store nedtur: Jeg har mistet alt

Lakers-spilleren Lonzo ball, tv., hilser på lillebror LiAngelo, der drømmer om at komme ind i verdens bedste liga. Foto: AP

Den kulørte skikkelse med den udbasunerende stil er blevet lagt for had landet over, men har også brugt den pludselige berømmelse til at promovere sit eget firma, Big Baller Brand, og i den forbindelse lanceret sin egen liga, hvor de to yngste sønner er de store stjerner.

Ligaen ved navn Junior Basketball Association har udtaget de bedste spillere til at spille en række kampe i Europa, og holdet skal i kamp på Sydfyn, hvor de møder Svendborg Rabbits lørdag 22. september.

Krig med Trump

Både LaMelo og LiAngelo Ball er på holdkortet til kampen i Danmark.

Sidstnævnte blev kåret til ligaens mest værdifulde spiller, men er nok mest kendt fra en bizar sag, som USA Today kaldte den dummeste sportshistorie i 2017.

LiAngelo blev sammen med to holdkammerater fra universitet UCLA snuppet for at have stjålet fra Louis Vuitton-butik i Kina. De amerikanske myndigheder kæmpede for at få dem hjem igen, og præsident Donald Trump skulle også have bedt sin kinesiske præsidentkollega om hjælp.

Lamelo, tv., og LiAngelo Ball har droppet den klassiske vej til NBA, som går via college, og i stedet indtrådt som store stjerner i faderens liga. Før det spillede de i Litauen. Foto: AP

Det lykkedes, og Trump forlangte en tak fra spillerne, der ifølge ham stod til ti års fængsel. Han fik sådan en af LiAngelo Ball, men den unge basketballspiller fortalte efterfølgende, at UCLA havde bedt ham gøre det.

Farmand LaVar Ball provokerede inden da Trump ved at tale Trumps rolle i den diplomatiske sejr ned, hvorefter præsidenten gik på krigsstien på Twitter og ytrede, at han skulle have ladet spillerne blive i fængsel.

Siden da gik LaVar Ball til ham i et langt interview på ESPN, og Trump kaldte ham et fjols.

Alt dette var blot mere vand på LaVar Balls velfungerende mediemølle.

Der har været store forventninger til Lonzo Ball, men endnu har han ikke kunent indfri dem. Han får i næste sæson mulighed for at lære af LeBron James, der har tilsluttet sig traditionsklubben. Foto: AP

Et stort realityshow

Den ældste bror i klanen, Lonzo, er som nævnt at finde i NBA, hvor han nød begrænset succes i sin første sæson med Los Angeles Lakers. Der var sådan set mest omtale, da faderen kritiserede holdets træner for at bruge sønnen forkert.

Den yngste bror, LaMelo på 17, fik sin første tid i rampelyset tilbage i 2016, da han scorede utrolige 92 point i en high school-kamp.

Hele familien medvirker desuden i realityshowet 'Ball in the Family', som kører på Facebook Watch og er produceret af samme folk, som står bag 'Keeping up with the Kardashians'.

Rosenborg-boss: Bendtner forbrød sig mod klub-forståelsen

Se også: Omdiskuteret regel på vej i Champions League

Se også: Agger på pinebænken i bizar millionstrid