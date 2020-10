Forlanger TV2-rabat

Skulle IKKE have skrevet det i bogen

Mindre sport, lavere pris.

TV2 meddelte tirsdag, at de havde fået refunderet en del af deres rettighedspenge som følge af aflyste sportsbegivenheder.

Men står det til formanden for Forenede Danske Antennelæg (FDA), Thomas Bak, skal seerne også have en del af kagen.

TV2 har ikke fået den sport, som de har betalt for, og derfor får de penge tilbage. De danske seere har heller ikke fået den sport, de har betalt for, og derfor burde de ifølge Thomas Bak også have et nedslag i prisen.

- Når vi nu ligefrem har et programselskab, som kræver penge tilbage og meddeler, at de får det, synes vi, det er rimeligt, at man får sænket priserne på hovedsageligt de sportskanaler, der i en lang udstrækning ikke har vist sport, siger formand Thomas Bak til mediawatch.

TV2 har fået aflyst håndboldlandskampe, ligakampe i håndbold, Wimbledon-tennis, VM-ishockey og Paris-Roubaix-cykling. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Foreningen har på grund af den ekstraordinære corona-situation ikke kastet om sig med opkrævninger, da TV2 og andre tv-stationer ikke selv er skyld i de aflyste begivenheder. Den seneste udmelding fra TV2, om at de har fået penge retur, har dog fået FDA til at stikke hånden ud i håb om lidt rabat.

FDA repræsenterer over 100.000 husstande landet over, men de tør ikke forvente en prisreduktion, mener formand Thomas Bak. FDA har inviteret TV2 på en kop kaffe, så de i ro og mag kan finde en løsning.

TV2 har ikke ønsket at kommentere sagen, skriver Mediawatch.

Opsigtsvækkende jobopslag: Bliv Steinleins assistent

Stopper sæsonen efter styrt

Giro-drama: 'Stop løbet'

FCK's alvorlige tilbageslag: Et utal af udfordringer venter