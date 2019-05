Forsvarende mester er i NBA-finalen for femte år i træk

Golden State Warriors er klar til finalen i basketligaen NBA for femte sæson i træk.

Det står klart, efter at det forsvarende mesterhold slog Portland Trail Blazers med 119-117 efter forlænget spilletid i fjerde kamp i finaleserien i Western Conference.

Dermed vandt Golden State Warriors med stjernen Stephen Curry serien med 4-0.

Kampen endte 111-111 efter de fire perioder, og dermed måtte holdene ud i forlænget spilletid.

Her skiftedes de to hold til at spille sig foran, men da Trail Blazers kom på 115-114 med et minut og 41 sekunder igen gik holdet i stå.

Golden State scorede fem point i træk og holdt føringen til slut.

Trail Blazers' Damian Lillard forsøgte sig ellers med et skud fra 3-point-linjen, da tiden løb ud, men missede.

Draymond Green var med sin tripledouble og 3-point-scoring den helt store arkitekt bag Warriors' sejr. Green lavede 18 point, 14 rebounds og 11 assister. Det er anden kamp i træk, at han lavede et dobbeltcifferet antal i alle tre kategorier.

Warriors' anden superstjerne Stephen Curry stod for 37 point, 12 rebounds og 11 assister.

Golden State Warriors skal i NBA-finalen møde vinderen af finaleserien i Eastern Conference.

Her fører Milwaukee Bucks med 2-1 i kampe over Toronto Raptors.

Holdene spiller den fjerde kamp i serien natten til onsdag.

Golden State Warriors vandt NBA-finalen i 2015, 2017 og 2018.

Foto: Steve Dykes/Ritzau Scanpix

