Forulykket sportsnavn: Væk fra intensiv

Så er der nyt om den fire-dobbelte paraolympiske guldvinder Alex Zanardi.

To måneder efter den voldsomme kollision med en lastbil, og efter fire neorologiske operationer er den tidligere Formel 1-kører og Cart-mester blevet taget ud af coma og flyttet fra intensiv.

Lægerne på San Raffaele Hospital i Milano kan i samme forbindelse fortælle om 'en betydelige kliniske forbedring'.

Det kan man så tolke på.

Den tidligere racerkører blev for en måned siden flyttet fra Siena til Milano, men forinden havde Pave Frans bedt for ham, så det går langsomt fremad i den rigtige retning for en den benamputerede atlet, der efter en voldsom raceulykke på Lausitzring i Tyskland skiftede til kørestolrace.

Både ved Para-OL i London og Rio de Janeiro har han vundet guldmedaljer, i alt fire, lige som han også har vundet 12 verdensmesterskaber, så den paraolympiske karriere har forlængst overhalet Formel 1-karrieren, som i 44 starter indbragte et enkelt VM-point.

Til gengæld har han været amerikansk Cart-mester tre gange.

