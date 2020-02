Frikendt på grund af sex

Den 11-dobbelte verdensmester i kano er frikendt på trods af positiv dopingprøve, for en test viser, at steroiderne kom via sex med ex-kæresten

Hun har vundet VM 11 gange, men tilbage i juli sad den 27-årige kano-stjerne Laurence Vincent Lapointe fast i doping-fælden.

Der var spor af det steroid-lignende stof Ligandrol fra den forbudte liste, og hun blev suspenderet omgående, missede VM og har været ude i et halvt år.

Nu har en domstol i Lausanne alligevel frikendt hende, og hun slipper dermed for en fire år lang karantæne, der selvfølgelig ville have kostet hende sommerens OL i Tokyo.

Laurence Vincent Lapointe er frikendt for doping, fordi årsagen til steroiderne var sex med ex-kæresten. Foto: Pavel Golovkin/Ritzau Scanpix

Det er nemlig kommet frem, at årsagen til stoffet skyldes sæd fra sex med hendes ex-kæreste.

- Det er temmelig utroligt, siger Lapointes advokat Adam Klevina ifølge The Standard.

- Det tog måneder at få resultaterne frem, og til sidst fik vi idéen om at analysere håret på hendes ex-kæreste og teste et produkt, som han til sidst indrømmede at have taget, siger Klevina.

- Det er så skørt, at han har været kilden, men på den anden side er jeg så lettet over, at efter månedsvis af tid, hvor vi har ledt efter årsagen, så har vi fundet ud af, hvordan jeg blev ramt, siger Lapointe selv ifølge The Sun.

- Det er jo ikke noget, som vi atleter tænker på, for normalt tænker vi over, hvad vi kommer i kontakt med.

- Vi tænker på, hvad vi spiser, og hvilken medicin vi tager Der er steder, hvor du kan tjekke, om det er sikkert eller ej, og jeg tjekker altid, siger Lapointe.

Artiklen fortsætter under billederne

Lapointe forrest og til venstre. Fotos: Frank Augstein/Tibor Illyes/Ritzau Scanpix

Og forklaringen er godkendt fra officiel hold.

- Det internationale Kanoforbund har accepteret fru Vincent Lapointes beviser, der støtter, at hun har været offer for stoffer fra tredjepart, lyder det.

Sagen minder en del om tennisspilleren Richard Gasquet, der i 2009 blev taget for kokain, men siden blev frikendt, fordi stoffet stammede fra et kys med en kvinde, der havde taget kokain på en natklub i Miami. Nu er det det den canadiske kano-kvinde, der er heldig efter at have været uheldig.

- Du kan ikke forestille dig, hvor lettet jeg er. Det føles godt at stoppe denne rejse og bare koncentrere mig om, hvad jeg elsker og komme tilbage på vandet for at forberede mig til OL, siger Lapointe.

Først skal den 11-dobbelte verdensmester dog lige kvalificere til OL. Det kan ske i maj ved stævner i Brasilien og Tyskland, hvis da ikke afgørelsen bliver anket af det internationale doping-agentur ved den internationale sportsdomstol CAS.

