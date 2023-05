Fuskede med fisk: Nu skal de i fængsel

Klaptorsk: To fiskere fængsles efter at have snydt i en konkurrence

To sportsfiskere blev taget med wadersene nede, og er havnet i fedtefadet.

For snyd og bedrag i en turnering har medført, at de er blevet idømt fængsel og bøde.

Det skete, efter de deltog i fisketurneringen 'Lake Erie Walleye Trail' i september 2022, hvor hold dyster om at fange de fem tungeste walleye-fisk.

Det skriver CNN.

Her deltog blandt andet Jacob Runyan og Chase Comnisky, som havde lidt af et særligt es i ærmet, som de ville bruge, for at vinde den fornemme præmie, der lød på 28,760 dollars svarende til cirka 197.000 danske kroner.

For da turneringens direktør skulle veje de individuelle fisk, studsede han over Runyans og Comniskys fisk.

Vægten på fiskene var nemlig højere, end de umiddelbart så ud.

Chase Cominsky er en af fiskerne, som mødte op i retten grundet snyderiet. Foto: Mark Gillispie/Ritzau Scanpix.

En video har efterfølgende dokumenteret, hvordan fiskene efterfølgende blev skåret op, og deri fandt direktøren noget af et fund.

Her var nemlig adskillige metalvægte gemt.

Det trick så direktøren ikke småt på, og det medførte dermed også en diskvalifikation til de to fiskere.

Men her sluttede problemerne slet ikke for dem.

For i torsdags kom det så frem gennem retsdokumenter, at de to sportsfiskere nu er blevet idømt 10 dages fængsel for hændelsen.

Samtidig skal hver især også betale en bøde på 2500 dollars.

Til sidst - men ikke mindst - fik de også frataget deres fisketegn i tre år.

Dermed kan man sige, at deres snedige trick gik i fisk.