Fyrer sin træner midt under VM

Mikaela Shiffrin kæmper i disse dage om medaljer ved alpin-VM i ski.

Men hun må klare sig uden sin træner i de afsluttende konkurrencer. Den amerikanske skidronnings træner, Mike Day, er således rejst hjem.

Det oplyser USA's alpine skiforbund til nyhedsbureauet AP.

Shiffrin fortalte tirsdag Day, at hun ønskede at stoppe samarbejdet, når sæsonen sluttede. Men træneren har altså valgt at forlade Shiffrins lejr med det samme.

- Mikaela ønskede at gøre noget andet fremover. Hun ønsker en ny udfordring. Og hun informerede Mike, og Mike besluttede at tage hjem, siger direktør i USA's alpine skiforbund Patrick Riml til AP.

- Jeg er chokeret over, at han tog hjem. Han tog hjem i går. Han er nok på flyet nu.

Mikaela Shiffrin har allerede vundet én medalje ved alpin-VM med sin sølvmedalje i super-G. Torsdag og søndag skal hun dyste i favoritdisciplinerne storslalom og slalom.

- Efter at have arbejdet med Mike Day i syv sæsoner, har jeg besluttet at fortsætte med nyt lederskab i mit team i den næste fase af min karriere, siger Shiffrin i en udtalelse ifølge AP.

Mikaela Shiffrin har i sin karriere indtil videre vundet i alt 12 VM-medaljer, hvoraf seks er af guld.

I World Cup-sammenhæng er hun tæt på at tangere en legendarisk rekord. Med 85 sejre er hun således kun en enkelt fra at komme op på siden af Ingemar Stenmark, der i sin karriere vandt 86 World Cup-løb, hvilket er flest af alle på tværs af kønnene.