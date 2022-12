Går til modangreb i skandale-sag

Hele verden har de sidste to uger haft øjne mod skak-verdnen, hvor overskrifter om snyd med analkugler og kryptiske signaler fra verdensmesteren Magnus Carlsen har fyldt. Men hvad er op og ned i den vilde sag, hvor Magnus Carlsen indirekte beskylder den forholdsvis ukendte amerikaner Hans Niemann for snyd? Den 7-dobbelte skakmester Sune Berg Hansen forklarer sagen, der er så vild, at selv Elon Musk måtte blande sig

Krigen i toppen af skakverdenen fortsætter med uformindsket kraft.

Magnus Carlsen og hans advokater har således svaret på Hans Niemanns sagsanlæg på 100 millioner dollars svarende til 700 millioner kroner for æreskrænkelse i forbindelse med anklagerne om snyd.

Det er det norske medie VG, der har fået dokumenterne fra Magnus Carlsens advokat, Craig M. Reiser. Her har man opstillet en lang række argumenter for, hvorfor Niemanns anklager ikke holder i retten i den amerikanske delstat Missouri, hvor sagen behandles.

Ifølge advokaten kniber det især for Niemanns lejr med at blive konkret. Man mener ikke, at den amerikanske skakspiller har identificeret specifikke æreskrænkende udtalelser fra Magnus Carlsen. Desuden lægger man vægt på, at Hans Niemann har indrømmet, at han tidligere i karrieren har snydt - og det fjerner ifølge Carlsens advokat grundlaget for en sag.

Hans Niemann har sagsøgt Magnus Carlsen for 700 millioner kroner. Foto: David Carson/Ritzau Scanpix

Det er da heller ikke lutter pæne ord, der fremgår af advokatens skrivelse.

– Efter år med forsøg på at skabe et ry som skakkens bad boy ønsker Hans Niemann at tjene penge ved at skyde skylden på andre for sin egen indrømmede dårlige opførsel, lyder det skarpt.

Niemanns sagsanlæg omfatter blandt andet også skakspillerne Hikaru Nakamura og Danny Rensch samt skakmediet chess.com.

Wall Street Journal har fået fingre i mediets svar til domstolen, og her er ordlyden nogenlunde den samme: At Niemann ikke kan bevise nogen form for konspiration, som skulle være til skade for hans karriere.

