Gigant på randen af fiasko

Los Angeles Lakers er i store problemer.

Søndag aften dansk tid gik basketballgiganten for sjette kamp i træk fra banen med et nederlag i NBA.

Lakers tabte på hjemmebane med 118-129 til Nikola Jokic og Denver Nuggets og er nu i overhængende fare for at misse slutspillet.

For at gå direkte i slutspillet skal et hold ende i top-6 i sin halvdel af ligaen, mens pladserne fra syv til ti giver adgang til at dyste om slutspilspladser i de såkaldte play-in-kampe.

Lakers ligger efter 78 kampe nummer 11 i Western Conference med 31 sejre og 47 nederlag.

Holdet med store profiler som LeBron James, Anthony Davis og Russell Westbrook har fire kampe tilbage i grundspillet, men afhængig af andre resultater kan det stjernespækkede hold allerede blive elimineret onsdag morgen dansk tid af Phoenix Suns, der har danske Gabriel 'Iffe' Lundberg på holdkortet.

Uden en skadet LeBron James tabte Lakers endnu et skridt i hjemmekampen mod Denver Nuggets.

Anført af Davis og Westbrook fulgte Lakers ellers med frem til fjerde quarter, hvor Nuggets begyndte at trække fra.

Los Angeles Lakers kunne ikke håndtere Jokic, der med 38 point blev kampens topscorer.

- Det er ikke rart at skulle sige: 'Jeg er stolt af jer, god indsats, men vi tabte' til spillerne efter hver kamp. Det er ikke sjovt, men det ville være værre, hvis det hele gik i opløsning.

- Men vores hold har stået sammen, de har kæmpet, og deres attituder har været fantastiske, siger Lakers-træner Frank Vogel ifølge AFP.

Lakers jagter i første omgang San Antonio Spurs, der har hentet to sejre mere end holdet fra Californien.

Lykkes det ikke at komme i slutspillet, vil det blot være fjerde gang, at LeBron James oplever det i sin karriere. Han kom ind i ligaen i 2003.