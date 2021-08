Gigantkontrakt: Scorer 1.240.000.000 kroner

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

1,24 milliarder kroner!

Det er det svimlende beløb, Joel Embiids fireårige kontraktforlængelse er værd. Den 27-årige basketballstjerne fra Cameroun lægger sig dermed helt i top over de bedste betalte spillere i NBA.

Det skriver flere journalister fra det amerikanske sportsmedie ESPN. ESPN skriver desuden, at Embiid selv forhandlede kontrakten med klubben.

Embiid, der blev valgt som tre i draften i 2014, har spillet hele sin NBA-karriere i Philadelphia, og det kommer han til at fortsætte med indtil minimum 2027, da Embiids oprindelige kontrakt inden den fireårige forlængelse først udløb i 2023.

Joel Embiid har ikke svært ved at nå kurven, stjernen er nemlig 2,13m høj! Foto: Matt Slocum/Ritzau Scanpix

Andenplads i MVP-kåring

Den 213 centimeter-høje NBA-stjerne er de seneste fire sæsoner blevet udtaget til All-Star Weekend, og han endte på andenpladsen i sidste sæsons 'Most Valuable Player'-kåringen, dermed regnes Joel Embiid som en af ligaens bedste spillere.

Den seneste sæson var Embiid med til at føre 76ers til slutspillet i NBA, hvor holdet røg ud til Atlanta Hawks i en tæt bedst af syv-serie 4-3 i kampe.

NBA-sæsonen går i gang til oktober.

