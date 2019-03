Gør grin med handicappet kvinde

Eddie McGuire går rundt med røde ører for tiden.

Den 54-årige australier havde fredag sat sig godt til rette i sin kommentatorboks, hvorfra han skulle kommentere opgøret mellem Sydney Swans og Adelaide Crows i den australske fodboldliga (AFL).

Inden da skulle Cynthia Banham dog stå for at slå den obligatoriske plat og krone i sin rolle som ambassadør for Sydney Swans. I den forbindelse er det værd at notere sig, at journalisten Cynthia Banham overlevede et flystyrt i Indonesien i 2007 og efterfølgende fik amputeret begge ben. Derfor støttede hun sig til en stok, men det var åbenbart ikke nok til at få Eddie McGuire til at tænke sig om en ekstra gang.

- Jeg synes ville skulle indføre en bøde på 5.000 dollars til alle, der kaster mønten og ikke kan gøre det ordentligt, jokede McGuire, mens medkommentatorerne ikke kunne lade være at grine.

Og det fik åbenbart McGuire op i gear.

- Hver uge har vi en, der taber den på sin fod. Kom nu, kast den ordentligt for Guds skyld. Øv dig i ugen op til, du ved hvad du skal. Så svært kan det ikke være, kan det, folkens?

Den upassende kommentar skabte naturligvis furore. Blandt andet hos Sydney Swans, der hurtigt udsendte et statement, hvor de tog kraftigt afstand fra Eddie McGuires hån.

- Kommentarerne viser ikke bare mangel på empati, men også uvidenhed. Sydney Swans er utroligt skuffede over de upassende kommentarer fra Eddie McGuire i aftes, lød det ifølge BBC.

Eddie McGuire har efterfølgende trukket sig fra en kommentatoropgave lørdag og beklager da også episoden med en forklaring om, at han ikke var klar over, hvad der præcist foregik.

- Jeg skulle aldrig have talt uden at se ordentligt på tv-billederne.

- Jeg giver min uforbeholdne undskyldning til Cynthia, hendes familie og Sydney Football Club for den smerte og sorg, mine kommentarer har forårsaget, lød det trods alt fra Eddie McGuire.

