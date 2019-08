17-årig i shitstorm: Dansk legende raser

Thomas Bjørn har længe råbt vagt i gevær over for langsomt spil. En 17-årig tager nu en stor del af skraldet

Kender du dem, der tager utrolig lang tid om selv de mindste ting?

Det gør den danske golflegende og Ryder Cup-styrmand Thomas Bjørn, der i lang tid har advaret om, at spillere på øverste niveau har brugt for lang tid på at afvikle deres slag.

Lige nu er goldverdenens øjne rettet mod det kun 17-årige amerikanske golftalent Jillian Bourdage, der for nylig blev 'fanget i' at bruge lang tid på et put ved U.S. Girls’ Junior Championship.

Lige nu er hun så blevet syndebuk for det langsomme spil og har måttet lægge øre til meget kritik i medier og på nettet.

Thomas Bjørn delte selv klippet med Bourdage og skrev, at sporten har et decideret problem, men han greb også i egen barm. I høj grad endda.

- Tiden er inde. Vi må sætte os sammen og lave nogle rigtige ændringer vedrørende reglerne om hastigheden i spillet. Det her smadrer sporten, skriver han på Twitter.

- De profesionelle spillere sætter standarden for, hvad der er acceptabelt. Alt for mange er ligeglade med bøderne, for den økonomiske fordel ved at 'tage for lang tid' vejer tungere end størrelsen på bøderne. Strafslag er den eneste vej frem.

Bjørn fortæller ligeledes, at han i mange år har råbt op om problemet og endda foreslået et 'shot clock', som man for eksempel kender det fra basketball.

Danskeren blev spurgt, hvorfor han delte klippet med den 17-årige kvinde, men han forsikrede de spørgende om, at det blot var for at påpege et generelt problem.

- Jeg håber, Jillian bliver en succesfuld golfspiller. Hun er tydeligvis en talentfuld ung spiller.

