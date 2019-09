18-årig dansker med helt fremme

Golfhåbet Nicolai Højgaard er med stormskridt på vej mod karrierens bedste resultat i en professionel turnering.

Efter første runde af European Tour-turneringen KLM Open ligger den 18-årige dansker på en delt andenplads efter en runde i fem slag under par.

Han deler andenpladsen med seks andre spillere. De er et slag efter førende Callum Shinkwin fra England.

Yderligere tre danskere er med i turneringen. Søren Kjeldsen ligger delt nummer 26 med en score i to slag under par, Jeff Winther brugte et slag mere og ligger delt nummer 47, mens Lasse Jensen brugte yderligere et slag og er delt nummer 65.

Med sin placering som nummer 1002 på verdensranglisten er Nicolai Højgaard blandt de lavest rangerede spillere i turneringen i Amsterdam. Blandt de mere prominente navne i turneringen finder man amerikaneren Patrick Reed og mere rutinerede Lee Westwood og Sergio García.

Ingen af dem kunne dog matche Højgaard på førstedagen. Her præsterede han at lave syv birdies og to bogeys.

- Det var en super god dag. Jeg fik en fin start derude og spillede rigtig fornuftigt. Jeg tog en masse gode beslutninger, siger han til TV3 Sport.

Han har aldrig tidligere formået at klare cuttet i en European Tour-turnering, men det har han gode muligheder for at få lavet om på, når anden runde afvikles fredag.

Sammen med sin tvillingbror, Rasmus Højgaard, og John Axelsen var Nicolai Højgaard sidste år med til at blive holdverdensmester for amatører.

Se også: Fodboldspiller dømt for stalking: Sendte 100 sms'er om dagen

Se også: Stikker til vinderen: - Han laver 'en Magnussen'