18-årig dansker vinder 1,7 mio.

Det var slet ikke meningen, at golftalentet skulle spille turneringen

1,7 millioner danske kroner kunne 18-årige Nicolai Højgaard tage med sig efter han sluttede som nummer to ved European Tour-turneringen KLM Open.

Det er karrierens største resultat for det unge stortalent.

- Det har været fantastisk. Det var slet ikke meningen, jeg skulle være her i denne uge. Jeg blev ringet op mandag aften og spurgt, om jeg ville spille - og sagde selvfølgelig ja, fortæller Højgaard ifølge TV2.

Foto: Jens Dresling

Han sluttede imponerende 17 under par over de fire dage, mens kun den spanske stjerne Sergio Garcia gjorde det bedre. Han brugte kun et slag færre.

- Den her uge kan betyde, jeg spiller på European Tour næste år. Det er en start på noget rigtig godt. Jeg er super tilfreds med, hvordan det hele har spillet sig ud. Lige nu skal jeg fejre det med min bror, som er her i den her uge, og min caddie.

Nicolai Højgaard vandt i 2018 prisen som Årets Fund, så der er store forventninger til den unge spiller.

