30-årig dansker tjekker ud af Mauritius i top-10

Med en solid sidste runde sikrede golfspilleren Niklas Nørgaard Møller sig søndag en topplacering i Mauritius Open.

Den 30-årige dansker gik runden i 69 slag og spillede sig op på en delt niendeplads.

På sidstedagen leverede han fem birdies og blot to bogeys, og det var nok til at sikre pladsen, som han deler med sydafrikanske Jayden Trey Schaper. De var begge ni slag under par.

Vinderen var han til gengæld ikke i nærheden af. Franskmanden Antoine Rozner førte stort, før han gik ud på sidste hul.

Han behøvede derfor ikke bekymre sig om så meget andet end at nyde de sidste slag, inden han lod sig bade i champagne.

Rozner endte 19 slag under par og var dermed ti slag bedre end Niklas Nørgaard Møller.

Det meste af ugen har det set ud til, at Christoffer Bring skulle ende som bedste dansker, men han havde sin hidtil dårligste dag i turneringen.

Bring var tre slag over par og sluttede på en delt 20.-plads. Samlet var han fire slag under par. Thomas Bjørn spillede sig en anelse op søndag og sluttede på en delt 49.-plads.

Spillerne dystede i Mauritius Open om en præmiepulje på knap 7,5 millioner kroner.