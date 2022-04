Åbner for chokcomeback

Tiger Woods har sat kursen mod et overraskende comeback ved golfturneringen US Masters

En af golfsportens absolut største stjerner kan være tæt på et meget overraskende comeback.

Tiger Woods har ganske vist ikke spillet på PGA Touren siden november 2020, og han blev for lidt over et år siden alvorligt kvæstet i en trafikulykke. Men nu kan det være, at han igen kommer i aktion på allerhøjeste niveau ganske snart.

I hvert fald har han søndag bedyret, at han bestræber sig på at spille ved US Masters, der begynder på torsdag:

'I dag tager jeg til Augusta for at fortsætte mine forberedelser og træning. Det vil blive en beslutning helt op til turneringsstart, hvorvidt jeg skal spille eller ej,' skriver Tiger Woods på Twitter.

Han har været i Augusta for at træne i sidste uge, og som tidligere Masters-vinder har Woods en livsvarig invitation til at spille turneringen. Men det er tvivlsomt, hvordan niveauet er hos den 46-årige amerikaner.

Han kom alvorligt til skade i en soloulykke i februar sidste år, hvor han i høj fart rullede adskillige gange rundt ned ad en skrænt i sin suv, der blev totalskadet.

Woods overlevede, men fik alvorlige brud på begge ben og frygtede en overgang at miste sit højre ben, hvor han havde pådraget sig åbent brud og en smadret ankel.

Tiger Woods kom alvorligt til skade, da han i høj fart mistede herredømmet over sin bil og flere gange trillede rundt ned ad en skrænt. Foto: Ringo H.W. Chiu/AP/Ritzau Scanpix

I november luftede han tanken om igen en dag at kunne spille på PGA Touren, og det kan altså være, at det comeback sker på Augusta-banen, hvor han har vundet den eftertragtede grønne jakke hele fem gange.

Senest i 2019, hvor han blev næstmest vindende i turneringens historie blot en sejr fra Jack Nicklaus' seks sejre.

Woods kan dog glæde sig over, at han fortsat besidder rekorden for mest suveræne Masters-sejr. Den kom i 1997, hvor han som blot 21-årig vandt sin første majorsejr med hele 12 slag ned til Tom Kite.

Tiger Woods har vundet flest sejre på PGA Touren med 82 gevinster, mens han har vundet alle fire majorturneringer mindst tre gange.