Alle hylder Emily

Lykønskningerne er væltet ind til golfspilleren Emily Kristine Pedersen efter nogle fremragende dage i Saudi-Arabien.

Den 24-årige dansker vandt torsdag sin anden turnering på en uge, og samtidig er hun sikker på at slutte året som samlet vinder af Ladies European Tour.

- Det har været helt overvældende med alle de beskeder.

- Jeg har ikke kunnet nå at svare, før der kom nye ind. Det er så fedt at mærke den opbakning, siger Emily Kristine Pedersen, efter at hun fredag er landet i Danmark efter flyveturen fra Saudi-Arabien.

Det danske golfikon Thomas Bjørn er blandt de mange, der har skrevet en personlig hilsen til hende.

På Twitter skrev Bjørn torsdag aften, at han er imponeret over, hvordan Emily Kristine Pedersen i 2020 har rejst sig efter en årelang krise.

- Det er dejligt at se, hvordan lykken er vendt for Emily i år. Hårdt arbejde betaler sig, lød det.

I 2017 ramte Emily Kristine Pedersen en årelang krise, som hun selv beskriver som et 'sort hul'. Selv om golfkalenderen i 2020 har været præget af coronavirus, så er det samtidig året, hvor hun har rejst sig.

Emily Kristine Pedersen har været åben omkring krisen, så alle golfkollegerne ved, hvad hun har været igennem.

- Jeg har også fået beskeder fra de andre mandlige spillere, og også fra Nanna og Nicole, siger Emily Kristine Pedersen.

Med 'Nanna og Nicole' henviser hun til golfspillerne Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen, der i øjeblikket spiller i USA på LPGA Touren.

- Nu skal jeg lige bruge lidt tid her i weekenden på at svare tilbage og sige ordentlig tak, siger Emily Kristine Pedersen.

Det er i år blevet til tre sejre på Ladies European Tour, som afsluttes i næste uge i Spanien.

- Jeg rejser allerede søndag, så jeg er lige hjemme for at skifte tøj. Det skulle regne dernede, siger hun.

- Det bliver fint med to dage herhjemme til at nyde, at jeg har vundet. Og så er jeg ellers klar til at spille i Spanien, siger danskeren.

