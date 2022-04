Alligator giver stjernen kæmpe chok

Engelske Callum Tarren fik sig en overraskelse under lørdagens runde i New Orleans

Der hersker en sund portion respekt, når mennesker render ind i krokodiller eller alligatorer.

Af åbenlyse årsager.

Golfspillere kan fra tid til anden, når de deltager i turneringer i det sydlige USA, være så heldige at rende ind i én af de store krabater på banerne i specielt Louisiana.

Det skete i weekenden.

Til stor morskab for iagttagerne. Det var jo heller ikke dem, der rendte rundt nede blandt de firbenede dyr på TPC Louisiana, som er banen, Zurich Classic altid spilles på.

Banen ligger i New Orleans, der byder på et væld af vandhuller med et stort antal krybdyr, og de har for vane at gøre, som det passer dem. Det fører jævnligt til konfrontationer mellem mennesker og dyr.

Callum Tarren fik et chok.

Keegan Bradley fik ikke lov at slå ud, da en alligator møffede frem og tilbage foran tee-stedet.

Og Rory McIlroy gjorde det eneste rigtige på fairway: Nordireren gik i en kæmpe bue udenom en alligator, der tog sig en pause nær et vandhul.

Ingen gjorde som Cody Gribble i 2019, der nok også nærer en sund portion respekt. Det afholdt ham ikke fra lige at markere, som du kan se herunder.

Ingen af d'herrer kunne dog gøre sig til i toppen af tabellen, da turneringen skulle afgøres søndag. Måske det havde noget med ovenstående at gøre.

Turneringen, der spilles som en kombination af foursomes og fourballs, blev vundet af den amerikanske duo Xander Schauffele/Patrick Cantlay.