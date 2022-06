Amatør overstråler danskere i US Open

De to danske deltagere i majorturneringen US Open er placeret langt nede i feltet efter første runde.

Nanna Koerstz Madsen indtager en 86.-plads efter en runde i tre slag over par, mens Smila Sønderby med fire slag over banens par er nummer 111.

Først på hul 12 lykkedes det for Koerstz Madsen at lave en birdie, som rettede hendes score op efter en bogey på hul syv.

Men derefter ramte hun en stime med fire bogeys i træk, som først blev standset af en birdie på det næstsidste hul.

Det unge golftalent Smila Sønderby præsterede også to birdies, men det blev også til to bogeys og to dobbeltbogeys.

Den 21-årige Sønderby sikrede sig en plads i den store turnering ved at slutte som en af de tre bedste i en kvalifikationsturnering.

Emily Kristine Pedersen var tæt på at gøre hende følgeskab, men det glippede for hende efter at have været ude i et omspil.

Mina Harigae fra USA fører US Open i syv slag under par.

I modsætning til de to danskere er flere svenskere kommet stærkt fra start. Tre svenskere er med i top-10 anført af amatøren Ingrid Lindblad på en andenplads i seks slag under par.

U.S. Women's Open spilles i år i Southern Pines i North Carolina.