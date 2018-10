Amerikansk drama efter nederlag: Verdensstjerner røg i totterne på hinanden

To af verdens bedste golfspillere måtte angiveligt skilles ad af kæresterne efter de klare øretæver til Europa

De tilhører den absolutte verdenselite, er kendt for deres rolige og afbalancerede gemytter og gik sågar 18 huller sammen lørdag under Ryder Cup'en i Paris.

Men ikke er dermed fryd og gammen for Dustin Johnson og Brooks Koepka, verdensranglistens nummer et og tre.

Ifølge flere kilder var der så dårlig stemning søndag aften, da de slagne amerikanere spiste middag med deres europæiske overmænd, at de to Major-vindere kom i infight.

Det skriver engelske Daily Telegraph og bakkes op af Golf Digest.

Ifølge medierne var det nødvendigt for de ellers gode kollegaers kærester, Paulina Gretzky og Jena Sims, at gå imellem og adskille dem. Koepkas lejr har afvist historien, men flere unavngivne kilder bekræfter, at der var tale om et sammenstød.

Ifølge golfjournalisten James Corrigan fra Daily Telegraph var vidner til episoden 'tydeligt chokerede og berørte af ubehageligheden, der var truende', som han formulerer det.

Dustin Johnson, Brooks Koepka og deres kærester under Ryder Cup'en. Her ser de ud til at hygge sig fint. Foto: Franck Fife/AFP

En anden kilde fortæller til Golf Digest, at Johnsons kæreste og forlovede, Paulina Gretzky, skulle have været årsagen til de to spilleres konflikt.

Netop hendes og Johnsons forhold har været i mediernes søgelys den seneste tid, da han er blevet kædet sammen med kvindelig ansat i Sherwood Country Club, Californien, Yassie Safai. En historie parret har benægtet hårdnakket.

At Gretzky samtidig valgte at slette sin forlovede fra sine Instagram-billeder vidnede ikke just om intern harmoni.

Paulina Gretzky i midten flankeret af Amy Mickelson og Jena Sims til venstre og Allison Stokke til højre. Stokke er stangspringer og forlovet med Rickie Fowler. Foto: Matt Dunham/AP

Ifølge den franske sportsavis L'Equipe var det ikke første gang, de to tørnede sammen. Også på holdets tur over Atlanterhavet sidste uge var der en batalje.

Koepkas agent, Blake Smith, afviste konsekvent, at der er sket noget.

- Fra det jeg har samlet sammen, er det noget, nogen har digtet. Intet at melde fra vores ende, kom det kortfattet.

Nederlaget på 17½-10½ var hårdt for amerikanerne, der var kommet til Paris som favoritter med seks af sine 12 spillere på verdensranglistens top10.

Tilmed var Tiger Woods tilbage i storform. Men udover Jordan Spieth og Justin Thomas' samarbejde var der ikke meget, der fungerede for dem, og de endte med en solid røvfuld af et homogent europæisk mandskab.

At frustrationerne var tydelige, kom til udtryk hos Patrick Reed efter nederlaget. Her langede han ud efter både Spieth og kaptajn Jim Furyk, hvilket blot føjer til hans til tider omdiskuterede renomme som kontroversiel.

Det amerikanske Ryder Cup-mandskab talte 12 interessante personligheder, der spænder fra meget troende, kontroversielle til utro og med rødder i hård fattigdom. Læs om deres skæbner her

Se også: Ryder Cup-stjernen sat på plads - nu sviner han chefen til

Se også: Efter kæmpe triumf: Dansk kaptajn har truffet den dummeste beslutning

Se også: Thorbjørn Olesen: Ryder Cup-sejr må være det største

Se også: Tiger Woods: Jeg er en af årsagerne til Ryder Cup-nederlag

Se også: Stolt Thomas Bjørn vandt Ryder Cup: Det var let