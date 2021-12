Anklaget for seksuel berøring: Dansk stjerne nægter sig skyldig

Thorbjørn Olesen nægter sig fortsat skyldig i den sag, der har hængt over hovedet på den danske golfspiller siden sommeren 2019. Her blev Olesen anholdt efter en flyvetur fra Nashville i USA til London.

Mandag blev retssagen, som skulle have været afviklet i maj, indledt i retten Aldersgate House Nightingale Court i London, og Olesen holder altså fast i sin uskyld.

Det skriver britiske Sky Sports.

Olesen er tiltalt i tre forhold. 'Sexual assault om a female', hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke, 'assault by beating ', som i engelsk lov dækker over et overfald af mindre grov karakter, samt for at være beruset på flyet.

Ved en høring i september 2019 kom det frem via danskerens repræsentanter, at Olesen ikke benægter hændelserne på flyet, men tiltalepunkterne kan han altså ikke erklære sig skyldig i.

Mandag sagde Olesen ifølge Sky Sports, at han ikke kan huske, hvad der skete på flyturen, efter at han havde drukket alkohol og taget sovepiller.

Stewardessen Sarah White fortalte - via en skriftlig udtalelse - at Olesen i forbindelse med en tur på toilettet, hvor han havde haft svært ved at komme ud ad døren, havde skubbet hende, efter at hun havde forsøgt at hjælpe Olesen tilbage til sit sæde.

- Gennem mine 27 års arbejde har jeg aldrig oplevet så dårlig opførsel på et fly, lød det ifølge Sky Sports fra Sarah White.

En unavngiven kvinde fortalte mandag, at Olesen tog fat i hendes hånd og begyndte at kysse den uden at ville give slip, skriver Sky Sports. Derefter tog Olesen fat om hende med sin ene hånd, mens han med den anden tog fat om hendes bryst.

Derudover kom det frem, at Olesen tissede på en anden flypassagers sæde.

Der er sat fem dage af til at afvikle retssagen mod Thorbjørn Olesen i retten i London.

Kort efter historien om flyveturen kom frem, blev Thorbjørn Olesen suspenderet af European Tour. PGA Tour fulgte trop, og derfor var danskeren udelukket fra at deltage i turneringer.

Men da sagen blev udskudt, og der var lange udsigter til afklaring, blev suspenderingen ophævet i juli 2020. Dog med det forbehold, at den kunne træde i kraft igen, når der faldt dom i sagen.