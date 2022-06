Australier sætter rekord

Minjee Lee fra Australien har natten til mandag dansk tid vundet majorturneringen US Open.

Det er anden gang i karrieren, at Lee vinder en majorturnering.

Minjee Lee slutter fire slag foran Mina Harigae fra USA, der bliver nummer to.

Lees samlede score på i alt 271 slag over 72 huller på Pine Needles Lodge & Golf Club i Southern Pines i North Carolina er den laveste nogensinde i kvindernes US Open.

Den hidtidige rekord lød på 272 slag og deltes af Annika Sörenstam, Juli Inkster og Chun In-gee.

Den 26-årige Lee gik ind til søndagens finalerunde med et forspring på tre slag over Harigae, og hun lavede fire birdies og fire bogeys på runden. Hun lavede birdies på de første to huller, hvilket gav hende en forrygende start.

Lee gik søndagens runde i banens par på 71.

Lee er den tredje australske kvinde, som vinder US Open, efter Jan Stephenson i 1983 og Karrie Webb i 2000 og 2001.

- Dette er noget helt særligt, siger Minjee Lee efter sejren.

- Det er den turnering, som jeg altid har ønsket at vinde, siden jeg var et lille barn. Det føles temmelig fantastisk endelig at gøre det. Jeg kan næsten ikke tro det.

For sejren modtager hun en pengepræmie på 1,8 millioner dollar svarende til knap 12,5 millioner kroner.

Australieren vandt sin første majorturnering i form af Evian Championship i Frankrig i juli sidste år.

De to danske deltagere i US Open, Nanna Koerstz Madsen og det unge talent Smilla Sønderby, røg ud efter anden runde.