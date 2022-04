Australsk golflegende er død

Australsk golf har sagt farvel til en legende.

Jack Newton, der sluttede på andenpladsen i to Major-turneringer i henholdsvis 1975 og 1980, er død.

Han blev 72 år gammel.

Det oplyser hans familie selv fredag morgen australsk tid.

'Det er med stor sorg, at vi må meddele, at vores modige og kærlige mand, far, bror, bedstefar og ven, Jack Newton, er gået bort natten over på grund af helbredsmæssige komplikationer', lyder udmeldingen ifølge The Daily Telegraph.

'Han var en frygtløs spiller og en ikonisk australier, der viste sig formidabelt frem i golfverdenen i perioden 1971 til 1983, før hans karriere sluttede tragisk efter en ulykke med en flypropel i en alder af 33'.

Newton mistede højre arm i ulykken i 1983, men fortsatte sin interesse for golf gennem sit virke som kommentator og analytiker.

I 2007 modtog han 'Order of Australia'. En ære, der anerkender australske borgere for særlige præstationer.

Newton nåede at vinde 13 trofæer - heriblandt Australian Open i 1979.

For nyligt blev han diagnosticeret med Alzheimers sygdom.