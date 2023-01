Barry Lane er død

Hele 693 gange stillede golfspilleren Barry Lane til start på European Touren, der nu er kendt som DP World Tour.

Søndag skriver DP World Tour, at engelske Barry Lane er afgået ved døden. Ifølge BBC er det efter kort tids sygdom. Han blev 62 år.

- Vi er dybt kede af at høre om, at Barry Lane er gået bort. At have så meget succes på tværs af European Tour og nu Legends Tour viser hans dedikation til golf, siger Keith Pelley, der er administrerende direktør for European Tour Group.

- Han van meget elsket på begge Tours. Omdøbningen af ​​Legends Tours Rookie of the Year-trofæ til hans navn er en passende hyldest, og jeg er glad for, at han fik muligheden for at præsentere det i december.

Barry Lane har fem sejre på European Touren og hele otte Legends Touren. Han spillede desuden Ryder Cup'en i 1993, hvor Europa dog tabte til USA.

Det var først som 14-årig, at han begyndte at spille golf, og han deltog for første gang på European Touren i 1982 som 21-årig.

Lane tog sin sidste sejr i 2019 på Legends Touren.