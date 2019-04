Bjerregaard og Olesen starter godt i årets første golfmajor

Golfspilleren Lucas Bjerregaard ser ud til igen at have fundet det gode spil frem i USA.

Efter i forrige uge at være blevet nummer fire i WGC Matchplay, hvor danskeren undervejs slog Tiger Woods, indledte Bjerregaard torsdag årets første major, US Masters, med at gå første runde i to slag under par.

Thorbjørn Olesen startede også godt på Augusta National Golf Clubs legendariske baner og var et enkelt slag under par, da de 18 huller var overstået.

Resultaterne placerer Lucas Bjerregaard på en delt tiendeplads, mens Thorbjørn Olesen indtager en delt 20.-plads. De to spillere er henholdsvis et og to slag efter de syv spillere, der deler førstepladsen.

Det kan dog godt nå at ændre sig, da enkelte spillere stadig ikke har færdiggjort første runde.

Bjerregaard startede godt og lavede to birdies på de første tre huller, inden en dobbeltbogey på fjerde hul gav lidt malurt i bægeret. Her ramte han en tilskuer i hovedet med sit indledende slag. Kvinden, der blev ramt, er ifølge Bjerregaard selv i god behold.

- Det var ikke sjovt. Jeg har hørt, at hun har det ok, men der var meget blod, så det var ikke fedt, siger golfspilleren til TV2 Sport.

Danskeren fik rettet lidt op på det ved at lave endnu en birdie på sjette hul. Herefter fulgte seks huller, som blev klaret i par.

Det blev igen til birdies på både 13. og 15. hul, men Bjerregaard fik en ærgerlig afslutning på runden, da 18. og sidste hul endte med en bogey.

Thorbjørn Olesen lavede to birdies undervejs på runden - på tredje og ottende hul - inden en bogey på 16. hul sendte danskeren lidt tilbage på førertavlen.

Det er første gang, at Lucas Bjerregaard er med i den prestigefyldte turnering, der har en samlet præmiepulje, på hvad der svarer til cirka 73 millioner kroner.

Thorbjørn Olesen er med for tredje gang.

