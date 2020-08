Blot 11 år gammel: Legendens søn stormer frem

Når far hedder Tiger Woods og er en af historiens bedste golfspillere, er der noget at leve op til. Det lader dog umiddelbart ikke til at være en byrde for 11-årige Charlie Woods, der lige nu stormer frem.

Mini-Woods vandt sidste weekend en amerikansk børneturnering i Florida med overbevisende fem ned til sin nærmeste konkurrent, som gik banen på ni huller i to slag over par.

Til turneringen måtte Tiger Woods agere caddie, da sønnike endte med at stjæle rampelyset.

Artiklen fortsætter under tweetet:

Den unge Woods imponerede alle med sit sving, som mange herhjemme kun kan se misundeligt på.

Til GolfTV har Tiger Woods tidligere talt rosende om sin søns teknik, og der er misundelse at spore hos den legendariske golfspiller.

- Jeg ville ønske, at jeg havde hans bevægelse. Jeg vil ønske, at jeg kunne dreje kroppen som ham og rotere mit hoved, som han gør, men de dage er længe væk. Jeg genlever dem gennem ham.

Artiklen fortsætter under tweetet:

Det er nok svært at finde en bedre mentor end Charlie Woods har, når det kommer til at udvikle sig som golfspiller, og Tiger Woods ser fremgang i hans spil.

- Jeg vinder stadig... for nu, men han er begyndt at komme ind i spillet. Han stiller de rigtige spørgsmål, og han begynder at forstå spillet. Det har været fedt at være ude og spille med ham.