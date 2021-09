Bønnen til USA’s fans: Vis respekt

Groft sagt er europæiske golffans sofistikerede, mens de amerikanske er temmelig primitive.

Naturligvis en generalisering, men ikke desto mindre også til dels sandt.

Publikum opfører sig meget forskelligt under The Open i Storbritannien sammenlignet med de amerikanske majors.

Til Ryder Cup bliver det ekstremt.

På europæisk jord er publikum festligt og støjende, men mere respektfulde over for modstanderne, hvor amerikanerne flere gange er gået over stregen.

Men hvor europæiske slagsange efter fodboldens forbillede ofte har fået amerikanske spillere til at knække sammen af grin, har man i USA oplevet, at europæiske spillere har bedt om at få fans fjernet på grund af grove tilråb.

Sådan var det i 2016 på Hazeltine, da Ryder Cup senest blev spillet i USA.

Stemningen mod spanierne Sergio Garcia og Rafa Cabrera-Bello var til tider modbydelig, husker Garcias amerikanske hustru Angela Akins.

- Jeg forstår, at man støtter sit hold, men hold igen med fornærmelserne. Det gik for vidt på Hazeltine, da jeg fulgte Sergio. Jeg endte med at give en opsang til en gruppe fyre, som hånede ham, siger hun til CNN.

- Jeg sagde til dem, at jeg ønskede, at amerikanske fans var bedre end det. De sagde okay, og da de senere så mig, havde de regnet ud, hvem jeg var. De kom over, gav mig et knus og undskyldte.

Europæerne på charmeoffensiv hos de amerikanske fans. Foto: Warren Little/Ritzau Scanpix

Hun ønsker en mere respektfuld stemning, og det samme gør USA’s kaptajn Steve Stricker.

- Det bliver voldsomt. Det bliver højt og pro-USA, og det ser vi naturligvis frem til. Vi har behov for den opbakning, siger Stricker ifølge BBC.

- Hazeltine gik over stregen indimellem, hvilket vi ikke ønsker at se.

- Det er en Ryder Cup. Disse fans har været lukket inde længe, og nu bliver det sluppet løs for at støtte deres team. Det bliver højt, og vi forventer, at det bliver højt, men igen beder vi folk om ikke at gå over stregen og at respektere begge hold, siger USA’s kaptajn, der som spiller var med til at vinde i 2008 og tabte i 2010 samt 2012.

Europas hold iført 'Cheeseheads' fra det lokale NFL-hold. Foto: Warren Little/Ritzau Scanpix

Det europæiske hold har været på en charmeoffensiv siden ankomsten til Wisconsin og scorede billige point onsdag, da de mødte op til træningsrunder iført ‘cheeseheads’, ostehatte, som de lokale NFL-hold Green Bay Packers bærer.

- De amerikanske fans har været glimrende indtil videre. De ønsker mig det bedste. Ikke alt det bedste, men lidt, hvilket er rart. Sådan har det ikke altid været, siger englænderen Ian Poulter, der som mange af de europæiske spillere har sin hverdag på PGA Touren.

Seks ud af de seneste syv Ryder Cups er vundet af hjemmeholdet, kun Europas sejr på Medinah i 2012 følger ikke trenden.

Holdene USA: Daniel Berger (*), Patrick Cantlay, Bryson DeChambeau, Harris English (*), Tony Finau (*), Dustin Johnson, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Xander Schauffele (*), Scottie Sheffler (*), Jordan Spieth (*), Justin Thomas Kaptajn: Steve Stricker Europa: Paul Casey, Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Sergio Garcia (*), Tyrell Hatton, Victor Hovland, Shane Lowry (*), Rory McIlroy, Ian Poulter (*), Jon Rahm, Bernd Wiesberger, Lee Westwood Kaptajn: Padraig Harrington (*) Kaptajnens wildcards

Whistling Straits har tre gange været vært for PGA Championship. Det er en meget lang bane, som passer godt til de amerikanske bombere.

Vejret kan dog ende med at blive en faktor, som hjælper europæerne. Kølige temperaturer og vindstød op til 50 km/t. minder mere om de britiske øer, end hvor der normalt spilles i USA.

Kaptajnen Padraig Harrington tager selfie. Foto: Andrew Redington/Ritzau Scanpix

Europas irske kaptajn, Padraig Harrington, beskrev forholdene som en stranddag … i Irland. Landsmanden Shane Lowry var enig.

- Jeg er ret glad for forholdene for at være helt ærlig. Både banen og den kolde vind, sagde The Open-mesteren fra 2019.

- Det føles ret meget som en sommerdag i Irland, når man er derude ...

Ryder Cup En holdturnering i golf mellem USA og Europa, som spilles hvert andet år. Den blev spillet første gang i 1927, men der begyndte først at være reel spænding om resultatet fra 1979, hvor europæiske spillere måtte udtages. Oprindeligt var det kun spillere fra de britiske øer. Formatet er hulspil (man vinder og taber huller) i modsætning til normale turneringer, som er slagspil (hvor alle slag på en runde lægges sammen). Fredag og lørdag spilles foursomes (et par skiftes til at slå til samme bold) og fourballs (et par spiller hver sin bold og vælger bedste score). Søndag spilles 12 singler; en mod en i hulspil. Traditionelt er amerikanerne kæmpefavoritter, men deres individualister har haft det svært med sammentømrede europæiske hold. Siden 1985 har Europa således vundet 12 af 17 udgaver. I 2018 i Paris under Thomas Bjørn ledelse vandt Europa en overbevisende sejr på 17,5-10,5. Uafgjort 14-14 denne weekend på Whistling Straits i Wisconsin vil derfor betyde, at Padraig Harringtons hold beholder trofæet. Tv: Vises på Viaplay, V Sport Golf og TV3 Sport (kun søndag)