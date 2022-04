Brandvarm amerikaner fastholder føring og vinder US Masters

En i forvejen imponerende start på 2022 nåede natten til mandag dansk tid sit foreløbig klimaks for Scottie Scheffler.

Her vandt den amerikanske golfspiller nemlig en af sportens mest prestigefyldte turneringer, US Masters. Scheffler startede fjerde og sidste runde med en føring på tre slag til nærmeste konkurrent og var aldrig tæt på at sætte den over styr.

25-årige Scheffler havde inden 1. januar i år aldrig vundet en turnering på højeste niveau. Nu har han vundet fire, inklusive altså sin første majorturnering. I slutningen af marts hoppede han op på verdensranglistens førsteplads.

Scheffler kan med sejren i US Masters indløse en præmiecheck, på hvad der svarer til cirka 18,5 millioner kroner. Derudover får han traditionen tro en grøn jakke som bevis på den store triumf.

Med en formidabel finalerunde i otte slag under par spillede Rory McIlroy sig op på andenpladsen, hans bedste slutplacering nogensinde i US Masters.

Australske Cameron Smith var inden starten på fjerde runde den, der lå tættest på Scottie Scheffler i toppen af stillingen. De to fulgtes derfor ad søndag. Men Smith, der nok havde regnet med at skulle lægge pres på Scheffler og kæmpe med om sejren, havde ikke nogen god dag.

På 12. hul gik det helt galt for australieren, der lavede en triple bogey og mistede grebet om andenpladsen. Den overtog Rory McIlroy, og Smith formåede altså ikke at tage den tilbage.

Med en birdie på 15. hul kom Schefflers føring op på fem slag, og så var det svært at forestille sig, at det skulle gå galt for ham. Det gjorde det altså heller ikke, selv om det på sidste hul blev til en dobbelt bogey efter et par nervøse putts.

Scheffler gik finalerunden i et slag under par og sluttede i samlet ti slag under par. Cameron Smith endte som delt treer i fem slag under par samlet.

Tiger Woods gjorde comeback i US Masters, efter at han sidste år var involveret i en bilulykke, hvor golfikonet pådrog sig alvorlige skader i sit højre ben. Woods startede turneringen godt, men gik både tredje og fjerde runde i seks slag over par.

Det førte til, at den tidligere femdobbelte vinder af US Masters sluttede som nummer 47 ud af de 52, der var med i finalerunderne.

Sidste års vinder, japanske Hideki Matsuyama, endte på en delt 14.-plads. Der var ingen danskere med i US Masters.